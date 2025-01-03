Avrupa'da gaz kriz büyüyor! Gözler Türkiye'ye çevrildi

03 Ocak 2025 05:25 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 04:51

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna’dan sevkiyatın durmasıyla, tek güzergâh olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Ancak kısa süre içerisinde Türkiye’nin Avrupa’nın gaz ihtiyacına cevap vermesi mümkün görünmüyor. Avrupa’da ise depolar hızla boşalıyor.

Rus​ gazının Ukrayna​ üzerinden sevkiyatının durdurulmasının ardından gaz fiyatları yükselişe geçti. Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de, şubat vadeli kontratlarda megavatsaat başına gaz fiyatı 50,7 avro seviyelerine kadar çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, sevkiyatın durdurulmasının AB için yakın vadede bir arz güvenliği riski oluşturmadığını belirterek “Ancak, sıvılaştırılmış doğalgaz ithalat ihtiyacı artabilir ve 2025 yılında küresel gaz piyasalarının sıkılaşmasına yol açabilir. Ayrıca, Moldova’nın enerji güvenliğini sağlamak için de ortaklarından daha güçlü destek alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÖZLER TÜRKİYE’YE ÇEVRİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Rus gazını Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa’nın ardından son olarak Ukrayna’dan da sevkiyatın durması üzerine Türkiye alternatif güzergâh olarak öne çıkıyor. Ancak Türkiye’nin kısa süre içerisinde Avrupa’nın gaz ihtiyacına cevap vermesi mümkün görünmüyor. Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, Türkiye’nin bu konuda bir rol üstlenebilmesi için yeni bir boru hattına ihtiyaç olduğunu söyledi. Aktürk “Rusya ile Ukrayna arasındaki anlaşma, 5 yıllık bir anlaşmaydı. Ruslar bu anlaşmayı uzatmaya niyetliydi ancak Ukrayna buna sıcak bakmadı. Anlaşma, 31 Aralık itibarıyla sona erdi. Ukrayna’nın transit geçişten kaynaklanan 1 milyar dolar civarında bir kaybı olacak. Bu hat ile akan miktar, yıllık 15 milyar metreküptü. Bu gazı kullananlar da Orta Avrupa’daki Macaristan ve Sırbistan gibi ülkelerdi. Bu miktarı, Türkiye de dâhil olmak üzere başka bir yerden ikame etmenin şu an teknik olarak imkânı yok. Çünkü Türkiye üzerinden Rus gazı, TürkAkım 2 üzerinden akıyor ancak tam kapasiteyle akıyor, Ukrayna’dan açığa çıkan boşluğa ilave koyabilecek kapasite yok. Böyle bir şey için yeni bir boru hattı; TürkAkım 3 veya 4 yapılması gerekiyor. Savaş döneminde Rusların yatırımına pek ihtimal vermiyorum” dedi.

“BU İŞ BU KIŞ ÇÖZÜLMEZ”

Aktürk “Trump yönetimi 20 Ocak’ta gelince, tarafların masaya oturacağını tahmin ediyorum. İki taraf da zaten savaştan yoruldu. Mutlaka masaya oturacaklar ama bu kış, bu iş çözülmez. Önümüzdeki kış, bu işin çözüleceğini tahmin ediyorum” diye konuştu. Avrupa’nın, kasım ayına yer altı depolarında yüzde 95 doluluk oranıyla girdiğini anlatan Aktürk “Ancak hava şartları çetin geçiyor. Avrupa’da şu an yer altı depolarındaki doluluk oranı, yüzde 81 civarında. Kışın kalan günleri zor geçerse Avrupa, marttan itibaren biraz sıkıntıyla da karşılaşabilir” değerlendirmesinde bulundu.