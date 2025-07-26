Avrupa'da insan yamyamlığının ilk kanıtları olabilir! 850 bin yıllık çocuk kemiği tarihe ışık tutuyor

Kuzey İspanya'da arkeologların yürüttüğü yeni bir çalışma tarihe ışık tuttu. İspanya'nın Burgos eyaletinde yer alan Atapuerca dağlarındaki Gran Dolina mağarasında yürütülen çalışma kapsamında Avrupa'da insan yamyamlığının ilk kanıtları olabilecek bir vaka ortaya çıktı.

Mağarada, 850 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen, üzerinde kesik izleri bulunan bir çocuk boyun kemiği bulundu.

Greek Reporter'ın haberine göre araştırmacılar, kemiğin sadece Atapuerca'da bulunan arkaik bir insan türü olan Homo antecessor'a ait olduğunu söylüyor. Analizler, çocuğun öldüğünde 2 ile 5 yaşları arasında olduğunu ve muhtemelen başının kesilip yendiğini gösteriyor.

Gran Dolina kazısının eş direktörü Palmira Saladie, “Bu vaka, çocuğun yaşı nedeniyle değil, kesik izlerinin hassasiyeti nedeniyle de özellikle dikkat çekicidir. Bu, çocuğun diğer avlar gibi işlendiğinin doğrudan kanıtıdır” ifadelerine yer verdi.

TEK SEFERLİK DEĞİL, TEKRARLANAN BİR DAVRANIŞ

Bu keşif, araştırmacıların aynı tortu tabakasından 10 iskelet buldukları daha büyük bir kazının parçası olarak ortaya çıktı.

Kemiklerin çoğunda, yemek için hazırlanmış hayvan kalıntılarında görülenlere benzer kesik izleri ve kasıtlı kırıklar bulunduğu bildirildi. Araştırmacılara göre bu bulgular, yamyamlığın tek seferlik bir eylem değil, erken dönem insan grupları arasında tekrarlanan bir davranış olduğunu gösteriyor.

Gran Dolina'da yapılan 30 yılı aşkın araştırmalar, en az 24 yamyamlık vakası ortaya çıkardı. Bu bölgede bulunan insan kemiklerinin yaklaşık yüzde 30'unda etin sıyrılması veya ısırılma izleri bulundu.