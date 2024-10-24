Avrupa'da İslamofobi'yi belgeleyen anket yayımlandı! Her iki Müslüman'dan biri insanlık dışı söyleme maruz kaldı

24 Ekim 2024 08:35 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 08:53

AB'nin önde gelen insan hakları kuruluşu, Müslüman katılımcıların neredeyse yarısının yakın zamanda ayrımcılığa maruz kaldığını söylediği bir anket yayımladı. Anket değerlendirmesinde Avrupa genelindeki Müslümanların, "insanlık dışı Müslüman karşıtı söylem" tarafından körüklenen "endişe verici bir ırkçılık dalgasıyla" boğuştuğu belirtildi.

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AB​ Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) perşembe günü yayınladığı , 13 üye ülkede 9 bin 600 Müslüman'ı kapsayan anket​, ırkçılık​ ve ayrımcılığın hayatlarının birçok alanına sirayet ettiğini ortaya koydu. Katılımcıların neredeyse yarısı yakın zamanda ayrımcılığa uğradığını, çocuklarının okulda zorbalığa uğradığını, iş fırsatlarına erişimde eşitsizlik olduğunu ve ev kiralama veya satın alma konusunda önyargılar olduğunu bildirdi.

DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞİYOR

Anket, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırılarından önce tamamlanmış olsa da, bu saldırılar Gazze'ye yönelik vahşi misillemelere yol açtı. Viyana merkezli ajans, sivil toplum örgütleri ve ulusal yetkililerden gelen bilgilerin, çatışmaların patlak vermesinden bu yana Müslüman karşıtı olayların sayısının artmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

Ajansın direktörü Sirpa Rautio, "Avrupa'da Müslümanlara karşı ırkçılık ve ayrımcılıkta endişe verici bir artışa tanık oluyoruz. Bu, Orta Doğu'daki çatışmalarla körükleniyor ve kıtada gördüğümüz insanlıktan çıkaran Müslüman karşıtı söylemle daha da kötüleşiyor" dedi.

CAMİLER KUNDAKLANIYOR, HAKARET MEKTUPLARI YAĞIYOR

7 Ekim saldırılarının ardından yetkililer, Berlin'deki bir camiye yönelik kundaklama girişiminden, Fransa'daki Müslüman meclislerine ve camilere gönderilen tehdit ve hakaret içerikli onlarca mektuba kadar, Müslüman ve Yahudi toplumlarına yönelik nefret suçlarındaki artışı kontrol altına almak için harekete geçti .

Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki Müslümanlarla görüşen FRA, 2022'ye kadarki beş yıl içinde ırkçılığa maruz kaldığını bildiren Müslümanların oranının yüzde 47 olduğunu, bu oranın 2016'da yüzde 39 olduğunu tespit etti.

Anketin ortak yazarlarından Vida Beresnevičiūtė, "Gördüğümüz şey, Müslümanların durumunun kötüleştiği" dedi. "AB'de Müslüman olarak yaşamak daha da karmaşıklaşıyor."

AVUSTURYA BAŞI ÇEKİYOR

Bildirilen ayrımcılık​ oranları aşırı sağın yükselişiyle yakından bağlantılı görünüyordu. Nazilerin kurduğu göçmen karşıtı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yakın zamanda en çok oy alan parti olarak ortaya çıktığı Avusturya'da, Müslümanların yüzde 71'i yakın zamanda ırkçılık deneyimlediklerini bildirdi. Göç karşıtı "Alternative für Deutschland" hareketinin istikrarlı bir şekilde arttığı komşu Almanya'da , yüzde 68'i ayrımcılık yaşadıklarını bildirdi. Ankete katılan 13 üye ülkede Müslümanların yüzde 39'u iş piyasasında ayrımcılığa uğradığını, yüzde 41'inin ise fazla nitelikli oldukları işlerde çalıştığını bildirdi.

Katılımcıların üçte biri (yüzde 35), 2016'daki yüzde 22'lik orandan daha fazla olarak, ayrımcılık nedeniyle ev satın almaktan veya kiralamaktan alıkonulduklarını söyledi. Beresnevičiūtė, "Bu olgular yaygın ve kalıcı. Kapsamı ezici" ifadelerini kullandı.

KALABALIK KONUTLARA TIKIŞTIRILIYORLAR

Bu ırkçılığın sonuçları geniş kapsamlı ve uzun süreliydi. Müslümanların yoksulluk içinde yaşama, aşırı kalabalık konutlara tıkıştırılma ve geçici sözleşmelerde bulunma olasılıkları 2,5 kat daha fazlaydı. Müslüman katılımcıların AB genelindeki genel nüfusa göre okulu erken bırakma olasılıkları üç kat daha fazlaydı.

Özellikle genç Müslümanların deneyimleri endişe vericiydi, dedi Beresnevičiūtė. Avrupa'da doğan Müslümanların yarısından fazlası (yüzde 55), son beş yılda iş ararken ırksal ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini söyledi, bu da aynı dil yeteneklerine ve yeterliliklere sahip olmalarına rağmen eşit muamele görmediklerini gösteriyor.

Beresnevičiūtė, birçok Müslümanın dinleri, ten renkleri, etnik veya göçmen kökenleri nedeniyle hedef alındıklarını hissetmeleri nedeniyle "üst üste gelen" ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirterek, "Bu korkunç" dedi.

Başörtüsü gibi dini kıyafetler giyen kadınlar da işgücü piyasasında daha yüksek oranda ayrımcılığa maruz kaldıklarını bildirdi. 16 ila 24 yaş aralığındaki dini kıyafetler giyen kadınlara gelince, bildirilen ayrımcılık oranı yüzde 58'e çıktı.

ŞİKAYET ETMEK FAYDASIZ!

Görünüşe göre çok az kişi deneyimlerini bildirmenin yararlı olduğunu düşünüyor, sadece yüzde 6'sı yakın zamanda yaşanan bir olayla ilgili şikayette bulunduğunu veya bildirimde bulunduğunu söylüyor.

FRA, üye devletleri ayrımcılık ve nefret suçları için daha sert yaptırımlar uygulamaya ve politika yapıcıların daha iyi hedefler belirlemesine ve ilerlemeyi izlemesine olanak sağlamak için etnik veya ırksal köken dahil olmak üzere eşitlik verileri toplamaya çağırdı. Birleşik Krallık'ın aksine, çoğu AB ülkesi ırksal veya etnik çeşitlilik hakkında nüfus sayımı verileri toplamıyor.