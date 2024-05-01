Avrupa'daki endişe verici gerçek! Kayıp 50 binden çocuk nerede?

01 May 2024 17:11 - Güncelleme : 01 May 2024 17:11

Çanakkale açıklarında facia: Göçmenleri taşıyan bot battı, çok sayıda can kaybı var

Çanakkale açıklarında facia: Göçmenleri taşıyan bot battı, çok sayıda can kaybı var

Avrupa'da çocuk göçmenlere ilişkin yeni araştırma sonuçları ortaya çıktı. Araştırmacı gazetecilik projesi Lost in Europe tarafından yayımlanan yeni bir rapora göre, Avrupa'da 2021 ile 2023 yılları arasında 50 binden fazla refakatsiz çocuk göçmen kayboldu.

Lost in Europe tarafından yayınlanan raporda, bu üç yılda 51 bin 433 çocuk göçmenden Avrupa'ya geldikten sonra haber alınamadığı bildirildi.

EN ÇOK ÇOCUK KAYBI İTALYA'DA

Yapılan araştırma bir kez daha Avrupa'nın karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Avrupa ülkelerinden refakatsiz çocuk göçmen kayıplarına ilişkin veriler toplayan Lost in Europe araştırmacıları, en çok çocuk kaybının İtalya'da kaydedildiğini açıkladı.

Buna göre, İtalya'da üç yılda 22 bin 899 refakatsiz çocuk göçmen kayıp olarak kayıtlara geçti. İtalya'yı 20 bin 77 kayıp çocukla Avusturya izledi.

Kayıp çocukların sayısının bundan daha da yüksek olabileceğini belirten raporun yazarları, "Veriler genellikle tutarsız ve eksik ve Avrupa'daki birçok ülke kayıp refakatsiz çocuklarla ilgili veri bile toplamıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kayıp ve Cinsel Sömürüye Uğramış Çocuklar Federasyonu Missing Children Europe'un genel sekreteri Aagje Ieven, bu verileri "endişe verici" olarak nitelendirildi.

KAYIP ÇOCUKLAR NEREDE?

Lost in Europe'a konuşan Ieven, "Kayıp refakatsiz çocuklarla ilgili raporların sayısındaki artış, yüzeyin altında beliren dev buzdağını keskin bir şekilde hatırlatıyor." dedi.

Lost in Europe'un 2018 ile 2020 yılları arasındaki çocuk kayıplarını inceledikleri bir önceki raporu, 2021 yılında yayımlanmıştı.

Bu raporda, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında 18 bin refakatsiz çocuğun Avrupa'ya geldikten sonra kaybolduğu tespit edilmişti. Çarşamba günü yayımlanan yeni rapor, sonraki üç yılda bu sayının neredeyse üç kat arttığını gösteriyor.