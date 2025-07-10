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 | Suat Vilgen

Avrupa'daki İslami kuruluşlardan Gazze için ortak deklarasyon

Brüksel’de düzenlenen toplantıda, Avrupa Parlamentosu’nun basın merkezinde bir araya gelen İslami çatı kuruluşları temsilcileri, Gazze için güçlü bir ortak duruş sergileyerek kamuoyuna “Gazze Deklarasyonu”nu sundu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 09:12

’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren İslami çatı kuruluşlarının temsilcileri, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun basın merkezinde bir araya geldi. Toplantıya, İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Teşkilatlarının da üyesi olduğu yapıların temsilcileri katıldı.

Avrupa'daki İslami kuruluşlardan Gazze için ortak deklarasyon

GAZZE DEKLARASYONU İLE VİCDANLARA SESLENDİLER

Katılımlcılar, Avrupa genelindeki Müslüman toplulukların sesi olduklarını vurgularken, ’de yaşanan insanlık dramı karşısında sessiz kalınamayacağını güçlü bir şekilde dile getirdi. Hazırlanan ve kamuoyuna sunulan “Gazze Deklarasyonu" metni ise Gazze halkına uygulanan zulmün acilen sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa'daki İslami kuruluşlardan Gazze için ortak deklarasyon

AVRUPA'YA VE ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Deklarasyonda, Avrupa devletlerine Gazze’deki zulme silah desteğiyle ortak olmaktan vazgeçmeleri çağrısında bulunuldu. Aynı zamanda, insani yardımların kesintisiz bir şekilde yeniden başlatılması ve nihai olarak bağımsız bir devletinin tanınması gerektiği belirtildi.

Avrupa'daki İslami kuruluşlardan Gazze için ortak deklarasyon

"ADALET, HAK VE BARIŞ" VURGUSU

Avrupa’daki Müslüman toplumların temsilcileri, adaletin, insan haklarının ve barışın savunucusu olduklarının altını çizdi. Uluslararası topluma da açık bir çağrıda bulunarak bu taleplerin dikkate alınmasını ve somut adımlar atılmasını talep etti.

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ETİKETLER
#gazze
#avrupa
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#barış
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#Islamabad
#gaza
#deklarasyon
#İnsan Hakları
#Dünya
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