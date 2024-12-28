Avrupa'dan istediğini bulamayan Zelenskiy rotasını değiştirdi! Kuzey Kore askerleri için Çin'in kapısını çaldı

28 Aralık 2024 08:43 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 09:06

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri cepheye gönderdiğini ve ağır kayıplar verdiğini ifade etti. Öte yandan Zelenskiy, Çin'in bunu önlemek için Pyongyang yönetimi üzerinde baskı kurması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy​, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantıya dair sosyal medya platformu X üzerinden videolu paylaşım yaptı.

Kuzey Kore​ askerlerinin Kursk​ bölgesindeki cephede çatışmalara dahil olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Ağır kayıplar veriyorlar ve Rus ordusu ile Kuzey Koreli gözetmenlerinin, bu askerlerin hayatta kalmalarıyla ilgilenmedikleri açık." değerlendirmesinde bulundu.

GÜVENLİKLERİ HİÇE SAYILIYOR

Kuzey Koreli askerlerin güvenlikleri hiçe sayılarak sıcak çatışmanın olduğu bölgelere gönderildiğini ve Rus tarafının bu askerlerin yakalanmaması için her türlü yola başvurduğunu ileri süren Zelenskiy, bu askerlerden birkaçının Ukrayna​ güçleri tarafından esir alındığını, fakat ağır yaralı olduklarından kurtarılamadıklarını belirtti.

Zelenskiy, Kuzey Kore halkının Avrupa'daki savaşlarda hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda başta Çin olmak üzere Kuzey Kore komşuları nüfuzunu kullanabilir. Çin, savaşın uzamaması gerektiği yönündeki söylemlerinde samimiyse, Pyongyang tarafına gerekli baskıyı kurmak için çaba göstermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.