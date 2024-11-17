Avrupa'dan Rusya'ya doğal gaz tepkisi: Şantaj yapıyor

17 Kasım 2024 05:11 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 05:15

Avusturya Başbakanı Nehammer, Gazprom'un doğalgaz tedarikini keseceğini duyurmuştu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leye, bu karara tepki gösterdi.

Avusturya​ Başbakanı Karl Nehammer, Rus enerji şirketi Gazprom​'un yarından itibaren ülkesine doğal gaz tedarikini keseceğini belirterek, ülkede bir yıl yetecek doğal gaz rezervinin bulunduğunu ve Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendilerine "şantaj yapmasına" izin vermeyeceklerini ifade etti.

Ülke basınında Gazprom’un yarından itibaren Avusturya’ya doğal gaz tedarikini durduracağına ilişkin haberlerin çıkması üzerine Başbakan Nehammer, sosyal medya hesabı X’ten açıklamalarda bulundu.

AB'DEN TEPKİ GELDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leye, sosyal medya hesabından, Rus enerji şirketi Gazprom'un bugünden itibaren Avusturya'ya doğal gaz sevkiyatını kesmesine tepki gösterdi.

"ŞANTAJ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

Paylaşımında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin​'in enerjiyi "silah" olarak kullandığını belirten von der Leyen, "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz sevkiyatının durmasına ve kış dönemine hazır olduğuna dikkati çekerek, "AB genelinde doğal gaz depoları dolu." ifadesini kullandı.

Gaz kesintisini Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştüğünü belirten von der Leyen, Avrupa'nın Avusturya'yı destekleyeceğini bildirdi.