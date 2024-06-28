Avrupalı liderler adaylar konusunda anlaştı: İşte AB’nin yeni yöneticileri...

28 Haziran 2024 02:13 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 02:15

ABD Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için görüşünü açıkladı

ABD Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iadesi için görüşünü açıkladı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, ve iç/dış siyasi öncelikleri belirlemek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

AB Liderler Zirvesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından AB'yi gelecek 5 yılda yönetecek isimler belirlendi.

AB KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA YENİDEN URSULA VON DER LEYEN ÖNERİLDİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu Başkanlığına 5 yıl daha Ursula von der Leyen'in devam etmesinin önerildiğini duyurdu.

AB KONSEYİ BAŞKANI ANTONİO COSTA OLDU

Michel, AB Konseyi Başkanı olarak eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın seçildiğini belirterek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerildiğini bildirdi.

Costa sosyal medya üzerinden yayınladığı paylaşımda, “Yeni Avrupa Konseyi Başkanı olma sorumluluğunu güçlü bir vazife bilinciyle üstleneceğim” diye yazdı.

1 Aralık itibarıyla görevi devralacağını açıklayan Costa, önümüzdeki beş yıl boyunca 27 üye ülke arasındaki birliği teşvik etmeye ve Avrupa Konseyi’nin bugün üzerinde uzlaştığı stratejik gündeme odaklanacağını ifade etti.

JOSEP BORRELL YERİNE ADAY GÖSTERİLDİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in yerine aday gösterildiğini doğrulayan Kallas ise, “Vatandaşlarımızın özgürlüğü, güvenliği ve refahını korumak için Avrupa’nın etkili bir küresel ortak olduğundan emin olmak üzere birlikte çalışmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek.

AB İLE UKRAYNA ARASINDA GÜVENLİK ANLAŞMASI

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde ayrıca Avrupa Birliği ve Ukrayna arasında Brüksel’in Kiev’e askeri yardımlarının devam edeceği taahhüdünü içeren bir güvenlik anlaşmasına imza atıldı.

Anlaşmaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel imza attı.

Belge, AB ve üye ülkelerin şimdiye kadar Ukrayna’ya toplam 108 milyar Euro tutarında yardım sağladığını ifade ediyor.

Belgede, “AB, Ukrayna’ya ve halkına ihtiyaç duyulan tüm siyasi, mali, ekonomik, insani, askeri ve diplomatik desteği gerektiği sürece ve ihtiyaç duyulan yoğunlukta sağlamaya devam etmeye kararlıdır” deniliyor.