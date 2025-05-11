Avrupalı liderler uyuşturucu mu kullanıyor? Macron, Starmer ve Merz'in başı bu görüntüyle dertte

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merz ve İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarete ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması çok farklı bir tartışmayı gündeme getirdi. Liderlerin kokain kullandığı yönünde iddialar ortaya atılsa da görüntülerin incelenmesinin ardından gerçek ortaya çıktı.

Avrupalı liderlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüsü "Kokain kullanıyorlar" iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.

Ancak fotoğraflarda 'kokain paketi' olduğu iddia edilen beyaz nesnenin masaya daha önce bırakılmış buruşuk bir kağıt mendil olduğu, Almanya Başbakanı Merz'in elindeki pipetin ise bir karıştırıcı ya da kürdan olduğu söylendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova ise Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yer aldığı görüntülerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'NIN KADERİNİ BAĞIMLILAR BELİRLİYOR"

Görüntüde, Macron'un masa üzerindeki beyaz renkteki maddeyi eliyle sakladığı görülüyor.

Zaharova, bu maddenin uyuşturucu olduğunu ve Avrupa liderlerinin birçoğunun uyuşturucu kullandığını iddia ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa'nın kaderi her anlamda bağımlılar tarafından belirleniyor. Batılı bir ülkenin büyükelçisine 2022'de şu soruyu sormuştum: yıllardır kokain kullanan dengesiz uyuşturucu bağımlısı (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'e nasıl silah temin edersiniz? O da bana şu cevabı vermişti: Bu, Avrupa Birliği (AB) için olağan bir şey. Birçok batılı ülke lideri bunu kullanıyor."

Zaharova'nın paylaştığı görüntüyle ilgili doğrulama çalışması yapan bazı sosyal medya hesaplarında, masa üzerinde görünen beyaz renkteki şeyin peçete olduğu belirtilmişti.