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 | Berkay Alptekin

Avrupa’nın en büyük limanında savaş hazırlığı! Yeniden silahlanma planı yolda

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın dördüncü yılına yaklaşan Ukrayna savaşındaki giderek artan saldırganlığı sonrası yeni bir adıma daha imza attı. Rusya'nın Avrupa'ya saldırısına karşı 800 milyar euro'ya varan bir yeniden silahlanma planı hazırlanıyor.

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Avrupa’nın en büyük limanında savaş hazırlığı! Yeniden silahlanma planı yolda
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 17:17

'nın en büyük limanı, askeri malzeme taşıyan gemiler için yer ayırarak ve savaş çıkması halinde kargonun nereye yönlendirileceğini planlayarak ile olası bir çatışmaya hazırlanıyor.

Hollanda kenti Rotterdam'ın Liman İdaresi İcra Kurulu Başkanı Boudewijn Siemons; İngiliz, ABD ve Kanada araç ve malzemelerinin gelmesi halinde nasıl hareket edileceği konusunda komşu Antwerp ile koordinasyon halinde olduklarını söyledi.

Siemons, Financial Times'a verdiği röportajda, “Her terminal askeri kargoları taşımaya uygun değil. Eğer büyük hacimli askeri malların sevk edilmesi gerekirse, kapasitenin bir kısmını devralmak için Antwerp ya da diğer limanlara bakarız. Birbirimizi giderek daha az rakip olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avrupa’nın en büyük limanında savaş hazırlığı! Yeniden silahlanma planı yolda

DUDAK UÇUKLATAN FİYATA YENİDEN SİLAHLANMA PLANI

Rotterdam'ın aldığı önlemler kıta genelinde savaş hazırlıkları dalgasının bir parçası. Avrupa Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın taleplerine cevap olarak, savunmada kendi kendine daha yeterli hale gelmeye ve dördüncü yılına girerken "Rus saldırganlığını caydırmaya" çalışıyor. AB, 800 milyar euro'ya varan bir yeniden planı hazırlıyor.

Hollanda, müttefikleriyle birlikte harcamalarını GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarma sözü verdi. Mayıs ayında Hollanda Savunma Bakanlığı, Rotterdam'ın NATO'nun talebi üzerine askeri kargo taşıyan birden fazla geminin taşınması için alan sağlamak zorunda kalacağını duyurdu.

Avrupa’nın en büyük limanında savaş hazırlığı! Yeniden silahlanma planı yolda

SOĞUK SAVAŞTA BİLE ÖZEL RIHTIMI YOKTU

Siemons, bir ya da daha fazla geminin yılda dört ya da beş kez olmak üzere birkaç hafta boyunca rıhtıma yanaşacağını, ancak yerinin değişebileceğini söyledi. Rotterdam'ın konteyner terminali, limanın mühimmatı bir gemiden diğerine güvenli bir şekilde aktarabileceği tek yer. Ayrıca yılda birkaç kez amfibi askeri tatbikatlar da yapılacak.

Liman daha önce de silah sevkiyatı yapmıştı. 2003'teki Körfez Savaşı sırasında bu sevkiyatlar artmıştı ancak soğuk savaşın en yoğun olduğu dönemde bile limanın özel bir rıhtımı yoktu. Antwerp, düzenli olarak Avrupa'da konuşlu ABD birlikleri için malzeme alıyor.

Avrupa’nın en büyük limanında savaş hazırlığı! Yeniden silahlanma planı yolda

YÜZDE 8'LİK KAYIP

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, haziran ayında ittifak üyelerini Rusya'nın 2030 yılına kadar bu ülkelerden birine saldırabileceği konusunda uyardı.

Rotterdam, Hollanda'da Meuse nehri boyunca 42 km boyunca uzanıyor. Almanya ve Avrupa'nın iç bölgelerinden deniz yoluyla 28 bin, nehir yoluyla 91 bin geminin uğradığı Rotterdam'da yılda yaklaşık 436 milyon ton yük taşınıyor.

Liman, AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından başta petrol olmak üzere ticaretinin yaklaşık yüzde 8'ini kaybetti.

Yılda 240 milyon ton yük taşıyan Antwerp, AB'nin en büyük ikinci limanı konumunda.

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#rusya
#avrupa
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#nato
#savunma
#Ukrayna Savaşı
#Rotterdam
#Dünya
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