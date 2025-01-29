Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye listeye damga vurdu

29 Ocak 2025 15:23 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:51

Avrupa'nın en çok savaş uçağı olan ve en güçlü hava kuvvetleri belli oldu. Yapılan araştırmaya göre Türkiye listeye damga vurdu. İşte detaylar...

Bölgesel gerilimlerin artması sonucu birçok ülke savunma sanayi alanında yeni projeler üretiyor. Bu kapsamda hava hakimiyetini önemseyen ülkeler 5. ve 6. nesil savaş uçakları alanında önemli adımlar atıyor. Dünya genelinde askeri güçler üzerine yapılan analizler sonucunda, Avrupa'nın en güçlü ve en fazla savaş uçağına sahip ülkeler belli oldu.

AVRUPA'DA EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ

World Population Review tarafından yayımlanan son istatistiklere göre, en fazla askeri hava aracına sahip ülkeler belli oldu. Yapılan değerlendirmeye göre, Avrupa'nın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkesi 4.182 askeri uçak ile Rusya oldu. Türkiye, sıralamada ikinci sırada yer aldı.

Rusya – 4.182 askeri uçak

Türkiye – 1.065 askeri uçak

Fransa – 1.004 askeri uçak

İtalya – 850 askeri uçak

Birleşik Krallık – 663 askeri uçak

Yunanistan – 635 askeri uçak

Almanya – 601 askeri uçak

İspanya – 517 askeri uçak

Polonya – 459 askeri uçak

Ukrayna – 311 askeri uçak