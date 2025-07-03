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 | Berrak Arıcan

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı

Avrupa'nın korktuğu başına geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle kıtada peş peşe yasaklar sıralayan Avrupa'da yer alan Yunanistan ve Almanya alevlere teslim oldu. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki ormanlık alandaki yangın sebebiyle 5 bin kişi tahliye edildi. Almanya'da ise 600 hektarlık alan küle döndü.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 12:48

'ın 'nda ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 5 bin kişi edildi, 4 kişi ise solunum sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Avrupa kıtasında geçtiğimiz günlerde ' alarmı' verildi. Kıtada önlem amaçlı peş peşe yasaklar sıralandı. Fakat ve Yunanistan'dan kötü haber geldi. Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Yerapatra yerleşim merkezinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler, evlere sıçradı, can kaybı yaşanmazken solunum sıkıntıları çeken 4 kişi hastaneye kaldırıldı. chlia ve çevresindeki 3 yerleşim yerinde yaklaşık 5 bin kişi tahliye edildi.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Yunanistan İtfaiyesi Basın Sözcüsü Vasilis Varthakoyannis, en az 230 itfaiyeci, 46 yangın söndürme aracı ve 10 helikopterin alevlerle mücadele için olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı

Varthakoyannis, şiddetli rüzgarlar nedeniyle ve yangın söndürme çalışmalarının zorlaştığını belirtirken, başkent Atina'dan da hava ve deniz yoluyla yangına müdahale için daha fazla ekibin olay yerine sevk edildiğini aktardı. Varthakoyannis, şüphelerine karşı soruşturmanın başlatıldığını dile getirdi.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı

ELEKTRİK VE TELEFON SİNYALİ YOK

Lassithi İli Vali Yardımcısı Yannis Androulakis ise şiddetli rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmalarının zorluğunu vurguladığı açıklamasında, "Gece vakti hava desteği olmadığı için mümkün olabildiğince çok sayıda ev kurtarmaya odaklandık. Bölgedeki birçok otelde hummalı bir tahliye çalışması yürüterek bu insanları Yerapatra Belediyesine ait bir kapalı spor salonuna yerleştirdik. Henüz tahribatın bütün resmine ilişkin bir fikrimiz yok ve bölgede gece boyunca elektrik, bazı yerlerde de telefon sinyali yoktu" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı


Girit Adası'nın yanı sıra aynı saatlerde Çuha ve Halkidiki adalarında da orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabaları sürüyor.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı

ALMANYA DA YANGINLA MÜCADELE EDİYOR

Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Gohrischheide Milli Parkı'nda çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü. İtfaiye teşkilatı, Gohrischheide bölgesinde 600 hektarlık alanın kül olduğu yangın nedeniyle 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini, 2 itfaiyecinin yaralandığını bildirdi.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı

Brandenburg eyaletine kadar ulaşan alevlere her iki eyaletten 480 itfaiyecinin müdahale ettiği belirtildi.

Avrupa'nın korktuğu başına geldi: Yunanistan ve Almanya'yı orman yangınları sardı
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ETİKETLER
#Almanya
#yangın
#tahliye
#kundaklama
#yunanistan
#Girit Adası
#Orman Yangını Avrupa
#Dünya
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