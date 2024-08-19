Avrupa'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Filipinler'den açıklama geldi

19 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:01

Covid-19 salgınının ardından dünya, maymun çiçeği virüsünün durdurulamaz yaygınlığıyla karşı karşıya. Dünya Sağlık Örgütü'nün Afrika kıtası çapında acil durum ilan ettiği M çiçeği (Mpox) virüsü bir ülkede daha görüldü. Filipinler, daha öncesinde seyahat geçmişi bulunmaya bir kişinin M çiçeği virüsü kaptığını açıkladı.

Filipinler'de son olarak 2023 yılının Aralık ayında görülen maymun çiçeği virüsü, aylar sonra yeniden patlak verdi. Yetkililer, M çiçeği virüsünün hızlı tespiti için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

AFRİKA'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ YAYILIYOR

Endonezya'da ise bu yıl içerisinde 14 kişide M çiçeği virüsü tespit edildi. Endonezya'da sağlık yetkilileri, ülke dışından gelenlere M çiçeği virüsü testlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) paylaştığı verilere göre, Afrika'da 13 ülkede M çiçeği virüsü vakasına rastlandı.

Bu ülkeler Güney Afrika, Kenya, Ruanda, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya, Fildişi Sahili, Gana ve Liberya.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ AVRUPA'YA DA SIÇRADI

İsveç, geçtiğimiz günlerde ülkesinde bir maymun çiçeği vakasına rastlandığını açıkladı. İsveç Halk Sağlığı Kurumu, söz konusu kişinin Afrika’da şu anda büyük bir mpox Clade I salgınının yaşandığı bir bölgede bulunduğu sırada hastalığa yakalandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da maymun çiçeği vakalarının artmasından endişe ediyor.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Öte yandan DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.