Avrupa'yı istila edip, kolonileşiyorlar! Tüneller kazıp, elektrikleri kesiyorlar

Akdeniz bölgesine özgü olan Tapinoma magnum adlı istilacı karınca türü Avrupa'yı ele geçiriyor. 'Yorulmak bilmeyen genişleme azmi' olan bu tür tüneller kazıyor, elektrik kablolarını ısırıp kopararak elektrik kesintilerine neden oluyor.

Akdeniz bölgesine özgü bir karınca türü, Avrupa'da kolonileşmeye karar verdi. Bu tür, hızla yayılarak orta ve kuzey Avrupa'daki birçok ülkeyi istila ederek altyapılarına büyük zarar veriyor.

Tapinoma magnum adı verilen tür, Cezayir, Fas, Tunus, İspanya ve İtalya dahil olmak üzere Akdeniz'in çeşitli bölgelerinde yaşıyor.

Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İsviçre'ye de hızla yayılan bu türün, Manş Denizi'ni geçerek Britanya'ya ulaşmasının an meselesi olduğu düşünülüyor.

Bu karıncalar yolların altında tüneller kazıyor ve elektrik kablolarını ısırarak elektrik kesintilerine ve internet kesintilerine neden oluyor.

Naftemporiki gazetesinde yer alan habere göre İngiliz Haşere Kontrol Birliği (BPCA) teknik direktörü Niall Gallagher, “Bu gibi türlerde her zaman bir tehlike vardır. Her istilacı tür gibi, T. magnum da buraya yerleşirse, bir baş belası haline gelebilir. Büyük süper koloniler oluştururlar, yerli türlerin yerini alırlar ve hatta kaldırım plakalarının altına girerek yapısal sorunlara neden olabilirler” diyor.

"YORULMAK BİLMEYEN GENİŞLEME AZMİ"

Tapinoma magnum, “yorulmak bilmeyen genişleme azmi” nedeniyle 60 dönümlük alana ulaşan 20 milyon karıncadan oluşan süper koloniler oluşturuyor.

Esas olarak tanıtılan bitkiler yoluyla yayılsa da iklim değişikliği de bu karıncaların daha önce mümkün olandan daha kuzeyde hayatta kalmalarına yardımcı olmada bir rol oynayabilir.

Son yıllarda Britanya'da olduğu gibi Kuzey Avrupa'nın bazı bölgelerinde kışların daha ılık geçmesi ve yazların daha uzun sürmesi, diğer bölgeleri istila eden birçok türde olduğu gibi burada da kolonileşmeyi daha olası hale getirebilir.