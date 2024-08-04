Avrupa'yı saran parazit beyni şişiriyor! Birçok ülkeye yayıldı

04 Ağustos 2024 09:14 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 09:30

Rakunlar için zararsız fakat insanlar için ölümcül olabilen parazit, Avrupa'da yayılmaya başladı. Danimarka, ABD, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda gibi ülkelerde görülen hastalık bir ülkeye daha sıçradı. Belçika'nın güneyinde bulunan Valonya'da 6 rakunun bu hastalığa yakalandığı tespit edildi.

PARAZİTLER ORGANLARI İSTİLA EDİYOR

Rakunların kürkünün, dışkısının ve yumurtaların yanlışlıkla yutulması durumunda ortaya çıkan parazitler, enfeksiyona neden oluyor. Yumurtalar yendikten sonra larvalar kan damarlarına girerek göz ve beyin de dahil olmak üzere çeşitli organları istila ediyor. Organlara ulaştıklarında ciddi iltihaplanmalara ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyorlar.

BEYİN ŞİŞMESİNE, KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Bazı kişiler tamamen iyileşirken, enfeksiyon bazılarını kör edebilir, komaya sokabilir, ölümcül ensefalit (beyin şişmesi) geçirebilir veya kalıcı beyin hasarına yol açabilir.

UZMANLARDAN RAKUN PARAZİTİNE DAİR UYARILAR

Uzmanlar, rakunlardan uzak durulması ve onları beslememeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Enfeksiyon riski yüksek olan çocukların ağızlarına yabancı hiçbir şey götürmemeleri için ebeveynlerin dikkatli olması gerekiyor.

Yürüyüşçülere, rakunların ulaşamayacağı kadar yüksekte asılı duran yabani meyveleri toplamaları konusunda uyarıda bulunuldu; rakunların yerden en az 50 santimetre yüksekte olduğu söyleniyor.

Enfeksiyon riski altında olan köpekler de rakunlardan uzak durmalıdır. Ormanlık alanlarda onları tasmalı tutmak en iyisidir.