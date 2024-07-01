Avrupa'yı sel aldı! 7 kişi hayatını kaybetti

01 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:48

Avrupa ülkelerinden İtalya, İsviçre ve Fransa'da sel var. Fırtınanın yol açtığı selde Fransa ve İsviçre'de 7 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi tahliye edildi.



Fransa, İtalya ve İsviçre'de haftasonu şiddetli fırtınalar etkili oldu. Gökgürültülü sağanak üç ülkeye de sel getirdi. Sel, toprak kaymalarını tetikledi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Fransa ve İsviçre'de can kaybı var. İsviçre'nin güneyinde Ron Nehri'nin ve kollarının taşması sonucu yollar kapandı.

Yüzlerce kişi sel bölgesinden helikopterlerle tahliye edildi. Hava şartları nedeniyle tahliyenin güçlükle yürütüldüğü gelen haberler arasında.

HELİKOPTERLE KURTARILDILAR

İtalya'nın kuzeyinde de benzer manzaralar yaşandı. Selin ortasında mahsur kalan araçtakiler helikopterle kurtarıldı. Tahliye edilen üç kişiden biri üç aylık bebekti.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

İsviçre'de geçen haftasonu da aşırı yağış görülmüştü. Ülkenin güneydoğusunu etkileyen selde bir kişi ölmüş, büyük hasar meydana gelmişti.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle aşırı doğa olaylarının şiddetinin ve sıklığının arttığını, etki süresinin uzadığını belirtiyor.