Avrupa'yı sel aldı: Baraj duvarı ve köprü yıkıldı! Can kayıpları var
Avrupa'yı sel aldı. Romanya'da en az 4 kişi, Polonya'da ise 2 kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Çekya'da ise önleyici tedbirler alındı.
Doğu ve Orta Avrupa'yı esir alan sağanak yağış, sele neden oldu. Yükselen nehir seviyeleri, yetkilileri harekete geçirdi. Fakat Polonya ve Romanya'da önleyici tedbirler yetersiz kaldı. Sel felaketi nedeniyle Romanya'da en az 4 kişi, Polonya'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.
BARAJ DUVARI VE KÖPRÜ YIKILDI
Romanya'nın Galati şehrine 24 saatten kısa sürede metrekare başına 150 litreden fazla yağış düştüğü ifade edildi. Polonya'nın Stronie Slaskie'deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkıldı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde ise 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.
ON BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI
Polonya'yı etkisi altına alan Boris fırtınası nedeniyle Çekya'da on binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çekya meteoroloji dairesi ise ülkenin özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin yağışlardan ciddi oranda etkilendiğini belirtti.
Prag'da bazı hastaneler önlem olarak hastaları tahliye etti.
MACARİSTAN'DA ALARM VERİLDİ
Macaristan'da da sel ihtimaline karşı önlemler alınıyor. Yetkililer, Tuna Nehri'nin önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşmasını beklediklerini açıkladı.
Başkent Budapeşte'de düşük seviyedeki rıhtımların kapatılacağı duyuruldu.