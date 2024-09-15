Avrupa'yı sel aldı: Baraj duvarı ve köprü yıkıldı! Can kayıpları var

15 Eylül 2024 17:12 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:26

Avrupa'yı sel aldı. Romanya'da en az 4 kişi, Polonya'da ise 2 kişinin sel felaketi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Binlerce ev kullanılamaz hale geldi. Çekya'da ise önleyici tedbirler alındı.

Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

Torbaya koydu 1 tane, eve geldi 3 tane! Bilmece gibi bir 'yılan' olayı

Doğu ve Orta Avrupa'yı esir alan sağanak yağış, sele neden oldu. Yükselen nehir seviyeleri, yetkilileri harekete geçirdi. Fakat Polonya ve Romanya'da önleyici tedbirler yetersiz kaldı. Sel felaketi nedeniyle Romanya'da en az 4 kişi, Polonya'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

BARAJ DUVARI VE KÖPRÜ YIKILDI

Romanya'nın Galati şehrine 24 saatten kısa sürede metrekare başına 150 litreden fazla yağış düştüğü ifade edildi. Polonya'nın Stronie Slaskie'deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkıldı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde ise 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

ON BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Polonya'yı etkisi altına alan Boris fırtınası nedeniyle Çekya'da on binlerce kişi elektriksiz kaldı. Çekya meteoroloji dairesi ise ülkenin özellikle kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin yağışlardan ciddi oranda etkilendiğini belirtti.

Prag'da bazı hastaneler önlem olarak hastaları tahliye etti.

MACARİSTAN'DA ALARM VERİLDİ

Macaristan'da da sel ihtimaline karşı önlemler alınıyor. Yetkililer, Tuna Nehri'nin önümüzdeki günlerde rekor seviyelere ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Başkent Budapeşte'de düşük seviyedeki rıhtımların kapatılacağı duyuruldu.