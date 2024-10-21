Avustralya Meclisi'nde Kral Charles'a şok tepki! Benim Kralım değilsin

21 Ekim 2024 14:27 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 14:36

Kral Charles, ülkedeki resmi ziyaretlerinin ikinci gününde Avustralya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmayı tamamladıktan hemen sonra Aborjin kökenli bağımsız bir senatörün "Sen benim kralım değilsin" şeklindeki karşılaştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın Avusturalya'ya yaptığı resmi ziyaret çarpıcı bir olaya sahne oldu. Ziyaretin ikinci gününde Avustralya Parlamentosu'nda bir konuşma yapan Kral Charles, sözlerini bitirmesinin ardından Aborjin kökenli Avustralyalı senatör Lidia Thorpe'nin beklenmedik protestosuna maruz kaldı.

"BENİM KRALIM DEĞİLSİN"

Başkent Canberra'daki töreni yaklaşık bir dakika boyunca bağırarak böen ve ardından güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılan Thorpe, İngiltere'yi Aborjinlere karşı soykırım uygulamakla suçlarken, "Burası senin toprağın değil, sen benim kralım değilsin" diye bağırdı.

Bu arada daha önce Kral ve Kraliçe'yi karşılayan Aborijin halkının yaşlı bir kadın üyesi olan Violet Sheridan, Avustralya basınına verdiği demeçte eleştirdiği Thorpe'un protestosunun "saygısız" olduğunu söyleyerek "O benim adıma konuşmuyor" ifadelerini kullandı.