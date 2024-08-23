Avustralya'da 25 inek aynı anda öldü! Gizemli ölümlere soruşturma açıldı

23 Ağustos 2024 17:14 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 17:29

Perth'in güney banliyölerindeki Oakford'da bulunan bir kırsaldaki çayırda 25 inek ölü olarak bulundu. Bir kadın, atlarını beslemek için mülkün yanından geçerken ölü inekleri fark etti ve kayda aldı.

Videoyu sosyal medyada paylaşan kadın, 25 ölü inekten birinin pazar gününden beri bir odun yığınının üzerinde yattığını söyledi. Mülkün sahibinin oğlu ise ineklerin zatürre nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

ÖLÜ İNEKLER İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Oğlu, son zamanlardaki yağışlı hava nedeniyle ölü ineklerin toplanamadığını bu yüzden de gömülemediğini ekledi.

RSPCA (Kraliyet Hayvanlara Zulmetmeyi Önleme Derneği), hayvanların tam olarak neden öldüğünü belirlemek için kapsamlı bir soruşturma başlattı.