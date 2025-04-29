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 | Berkay Alptekin

Avustralya'da büyük vurgun! 31 binden fazla kişinin banka şifresi satışa çıktı

Avustralya'da siber istihbarat grubunun yürüttüğü araştırma korkunç gerçeği ortaya koydu. Ülkede 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresinin, siber saldırganlar tarafından Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaşıldığı ve satışının gerçekleştiği bildirildi.

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Avustralya'da büyük vurgun! 31 binden fazla kişinin banka şifresi satışa çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 14:09
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 14:09

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) haberine göre, bir grup siber istihbarat araştırmacısının yürüttüğü incelemeler sonucu, kullanıcıların kişisel cihazlarından banka giriş bilgilerinin kötü amaçlı yazılım aracılığıyla ele geçirildiği tespit edildi.

Araştırmada, siber saldırı gruplarının 31 binden fazla çalınmış bankacılık şifresini Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ve dark web ortamlarında paylaştığı ortaya çıktı. Öte yandan siber saldırı gruplarının, çalınan şifrelerin bazılarını da satışa sunduğu kaydedildi.

Küresel ölçekte 31 milyondan fazla cihazda kötü amaçlı yazılım olduğu belirlenirken, yalnızca Avustralya’da 58 binden fazla cihazın bu tür kötü amaçlı yazılımlardan etkilendiği ifade ediliyor.

YAZILIMLARIN YILLARDIR BAZI CİHAZLARA ERİŞİMLERİ BULUNUYOR

Avustralyalı siber güvenlik firması Dvuln'ın kurucusu Jamie O'Reilly, 2021 yılından beri bu zararlı yazılımların bazı cihazlara erişiminin olduğunu ve halen bazı kişilerin saldırılara açık durumda bulunduğunu belirtti.

Avustralyalı yetkililer, vatandaşlara güvenlik yazılımlarını güncel tutmaları ve çevrim içi şüpheli aktiviteler konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Bu ayın başlarında ülkedeki bazı emeklilik fonlarının da siber saldırıya uğradığı ve çalınan 600 üyeye ait şifrelerin hesaplara izinsiz erişim ve dolandırıcılık girişimlerinde kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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ETİKETLER
#Ekonomi
#Teknoloji
#telegram
#dark web
#Siber Saldırılar
#Kişisel Verilerin İhmal
#Zararlı Yazılımlar
#Bankacılık Güvenliği
#Dünya
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