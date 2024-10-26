Avustralya'da feci kaza! Uçaklar havada çarpıştı: Ölüler var

26 Ekim 2024 12:26 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:27

Avustralya'nın Sydney kentinde iki uçak önce havada çarpıştı ardından ormanlık alana düştü. Yaşanan feci kazada ölülerin olduğu bildirildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletine bağlı Sydney​ kentinde 2 kişiyi taşıyan Cessna 182 tipi uçak, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan 1 kişinin bulunduğu küçük uçakla çarpıştı.

Uçaklar ormanlık alana düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Uçaklardan biri alev alırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

RAHATSIZ EDİCİ DERECEDE KÖTÜ

Görgü tanıkları havada çarpışan uçakların ormanlık alana düşmesi sonrasında havadan uçak parçalarının yağdığını ve olay yerinin "rahatsız edici derecede kötü" göründüğünü bildirdi.

Küçük uçaktaki pilotun cinsiyetinin erkek olduğu belirlenirken, Cessna 182 tipi uçaktaki 2 yolcunun kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Polis, The Oaks Havaalanı'ndan kalkan küçük uçağın, Jabiru Ultralight tipi bir uçak olduğunu düşünüyor ancak soruşturmalar hala devam ediyor.