Avustralya'da tüyleri diken diken eden Gazze yürüyüşü! On binler yağmura aldırış etmedi

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım ve abluka politikalarına, dünyadan da ses yükselmeye devam ediyor.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, ülkenin simgesi olan ünlü Sydney Harbour Köprüsü'nde, Filistin'i destekleyen binlerce Avustralyalı şiddetli yağmura rağmen Gazze için toplandı.

'Medeniyete Yürüyüşü' adıyla düzenlenen yürüyüşe, göstericiler ellerinde tencere tavalarla katılarak Gazze'deki açlığa dikkat çekti.

HÜKÜMETE 'FİLİSTİN'İ TANIMA' ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

PROTESTOYA 90 BİN KİŞİ KATILDI

Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz protesto edildi.

İsrail, uyguladığı abluka politikası nedeniyle uluslararası kamuoyundan baskı görürken Fransa, İngiltere, Malta gibi devletler, Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak olan toplantıda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

GAZZE'DE EN AZ 60 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail’in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.