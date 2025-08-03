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Avustralya'da tüyleri diken diken eden Gazze yürüyüşü! On binler yağmura aldırış etmedi

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde bulunan ünlü Sydney Harbour Köprüsü'nde, yaklaşık 90 bin kişi şiddetli yağmur altında "Soykırımı durdurun" "İnsanlık Gazze'yi koru" pankartlarıyla bir araya geldi. İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım ve abluka politikalarına, dünyadan da ses yükselmeye devam ediyor. Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, ülkenin simgesi olan ünlü Sydney Harbour Köprüsü'nde, Filistin'i destekleyen binlerce Avustralyalı şiddetli yağmura rağmen Gazze için toplandı. 'Medeniyete Yürüyüşü' adıyla düzenlenen yürüyüşe, göstericiler ellerinde tencere tavalarla katılarak Gazze'deki açlığa dikkat çekti. HÜKÜMETE 'FİLİSTİN'İ TANIMA' ÇAĞRISI YAPILDI İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı. Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 17:28

'in 'ye uyguladığı ve politikalarına, dünyadan da ses yükselmeye devam ediyor.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, ülkenin simgesi olan ünlü Sydney Harbour Köprüsü'nde, 'i destekleyen binlerce Avustralyalı şiddetli yağmura rağmen Gazze için toplandı.

'Medeniyete Yürüyüşü' adıyla düzenlenen yürüyüşe, göstericiler ellerinde tencere tavalarla katılarak Gazze'deki açlığa dikkat çekti.

Avustralya'da tüyleri diken diken eden Gazze yürüyüşü! On binler yağmura aldırış etmedi

HÜKÜMETE 'FİLİSTİN'İ TANIMA' ÇAĞRISI YAPILDI

İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiğini vurgulayan göstericiler, Avustralya hükümetine ise Filistin devletini tanıma çağrısı yaptı.

Bir hemşire ise Filistin'deki meslektaşlarının öldürüldüğünü hatırlatarak, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğinin altını çizdi.

Avustralya'da tüyleri diken diken eden Gazze yürüyüşü! On binler yağmura aldırış etmedi

PROTESTOYA 90 BİN KİŞİ KATILDI

Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Gazze'deki insani kriz edildi.

İsrail, uyguladığı abluka politikası nedeniyle uluslararası kamuoyundan baskı görürken Fransa, İngiltere, Malta gibi devletler, Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılacak olan toplantıda Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Avustralya'da tüyleri diken diken eden Gazze yürüyüşü! On binler yağmura aldırış etmedi

GAZZE'DE EN AZ 60 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırıları sonucunda Gazze’deki yıkım ve can kaybı her geçen gün artıyor.

İsrail’in yoğun bombardımanı, ablukayı daha da sertleştirerek sivillerin gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişimini neredeyse imkansız hale getirdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının uyarılarına rağmen İsrail'in durmayan saldırıları nedeniyle Gazze’de çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi de yaralandı.

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#Insan Hakları
#Dünya
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