Avustralya'da ürkütücü fuar! Halk protesto için sokaklara döküldü

08 Eylül 2024 15:53 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 16:04

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da 11-13 Eylül'de silah fuarı düzenlenmesi planlandı. Bunu üzerine bölge halkı planlanan silah fuarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Yerel haber kaynaklarına göre, Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'da halk dünyanın en büyük silah üreticilerine ev sahipliği yapacak silah fuarını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protestocuların sokaklara dökülmesi bazı yolların kapanmasına neden oldu. Protestolarda Avustralya hükümetinin silah üreticilerini fonlamasına karşı gösteri düzenledi.

GAZZE UNUTULMADI

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarını da protesto eden göstericiler, "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları atarak "İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

FUAR GÜNÜNE ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SIKILAŞTIRILDI

Silah fuarının başlayacağı 11 Eylül'de yaklaşık 25 bin kişinin fuarı protesto etmesi öngörülüyor, yetkililerin bununla ilgili çalışmalarını sürdürdükleri bildirildi.

Binden fazla polisin görev almasının beklendiği olası protestoda güvenlik güçlerinin silah araması yapma ve protestoculardan maskelerini çıkarmalarını istemek gibi özel yetkiler kullanabileceği kaydedildi.