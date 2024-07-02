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Avustralya'daki üniversitede çocuk saldırgan olayı! Bıçakla saldırdı, gözaltına alındı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 11:04 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:14
Avustralya&#039;daki üniversitede çocuk saldırgan olayı! Bıçakla saldırdı, gözaltına alındı

Avustralya'da bir üniversitede, 14 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan çocuk gözaltına alındı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesi'nde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 22 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı, durumunun stabil olduğu belirtildi. 

Polis, olay yerini güvenlik kordonuna aldı. Üniversite, olayın gerçekleştiği kampüsün kapatıldığını, polisin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.

Avustralya'daki üniversitede çocuk saldırgan olayı! Bıçakla saldırdı, gözaltına alındı - 1. Resim

SALDIRGAN 14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK

Terörle Mücadeleden Sorumlu Komiser Yardımcısı Mark Walton, olaydan sonra otobüse binen 14 yaşındaki bir erkek çocuğun bir hastane yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuğun saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini ancak gençlerin internetteki radikalleşmeden etkilendiğini ifade eden Walton, ''Şiddet içeren aşırı ideolojileri benimsiyorlar'' dedi.

Saldırıya uğrayan kişi ve gözaltına alınan kişinin birbirlerini tanımadığı belirtildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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