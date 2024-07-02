Avustralya'daki üniversitede çocuk saldırgan olayı! Bıçakla saldırdı, gözaltına alındı
Avustralya'da bir üniversitede, 14 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırgan çocuk gözaltına alındı.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Sydney Üniversitesi'nde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 22 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı, durumunun stabil olduğu belirtildi.
Polis, olay yerini güvenlik kordonuna aldı. Üniversite, olayın gerçekleştiği kampüsün kapatıldığını, polisin incelemesinin sürdüğünü açıkladı.
SALDIRGAN 14 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK
Terörle Mücadeleden Sorumlu Komiser Yardımcısı Mark Walton, olaydan sonra otobüse binen 14 yaşındaki bir erkek çocuğun bir hastane yakınlarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
Çocuğun saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini ancak gençlerin internetteki radikalleşmeden etkilendiğini ifade eden Walton, ''Şiddet içeren aşırı ideolojileri benimsiyorlar'' dedi.
Saldırıya uğrayan kişi ve gözaltına alınan kişinin birbirlerini tanımadığı belirtildi