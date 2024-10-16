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Avustralya'dan sürpriz Ukrayna kararı! Tam 49 adet askeri sevkiyat

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Ekim 2024 18:44 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 18:48
Avustralya&#039;dan sürpriz Ukrayna kararı! Tam 49 adet askeri sevkiyat

Avustralya Savunma Sanayi Bakanlığı, yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya 49 "M1A1 Abrams" tankı gönderileceğini duyurdu.

Avustralya​ Savunma Sanayi Bakanı Pat Conroy, yaklaşık 245 milyon Avustralya doları değerindeki askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna​'ya 49 adet "M1A1 Abrams" tankı gönderileceğini belirtti.

Avustralya'dan sürpriz Ukrayna kararı! Tam 49 adet askeri sevkiyat - 1. Resim

'HAREKET KABİLİYETİ SAĞLAYACAKTIR'

Conroy, "Bu tanklar Ukrayna'ya daha fazla ateş gücü ve hareket kabiliyeti sağlayacaktır. Avustralya Ukrayna'ya verdiği destekte kararlıdır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Canberra Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko ise bu yardımı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu durumu ülkesinde hayat kurtaracak "önemli bir adım" olarak tanımladı.

Avustralya'dan sürpriz Ukrayna kararı! Tam 49 adet askeri sevkiyat - 2. Resim

Conroy, 18 Ocak'ta Ukrayna'nın "MRH-90 Taipan" helikopterlerine erişim talebinin Avustralya tarafından reddedildiğini bildirmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aylin16 Ekim 2024 18:50

Bu kadar modern tankla Ukrayna daha güçlü bir savunma kurabilir umarım

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