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 | Selahattin Demirel

Avustralya'yı kış vurdu! Son 50 yılın en şiddetli kar yağışı

Yaz ayının en sıcak günlerini yaşayan ülkelerdeki insanları şaşırtacak bir gelişme Avustralya'da yaşanıyor. Ülkede 1980'lerden bu yana en yoğun kar yağışı görülürken bazı bölgeler 10 yıl aradan sonra beyaz örtüyle kaplandı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 18:11

Güney Yarımkürede yer alan mevsimini yaşıyor. eyaletinde 1980'lerden bu yana en yoğun yağışı görülürken, eyaletinde bazı bölgeler 10 yıl aradan sonra beyaz örtüyle kaplandı.

Yeni Güney Galler Eyalet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, karla ilişkili bin 455'ten fazla olaya müdahale edildiği, kardan dolayı 100'den fazla aracın mahsur kaldığı, fırtınaların binalara zarar verdiği ve birkaç büyük uyarısı yapıldığı bildirildi. Devlet yayın kuruluşu ABC ise binlerce evin gece boyunca elektriksiz kaldığını aktardı.

Avustralya'yı kış vurdu! Son 50 yılın en şiddetli kar yağışı

"HEM KAR MİKTARI HEM DE KAPSADIĞI ALAN OLAĞAN DIŞI"

Avustralya Meteoroloji Bürosu'ndan Meteorolog Miriam Bradbury, Yeni Güney Galler'in kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 40 santimetre'ye çıktığını ve bunun da 1980'lerin ortalarından bu yana en yüksek seviye olduğunu söyledi.

Avustralya'yı kış vurdu! Son 50 yılın en şiddetli kar yağışı

İklim değişikliğinin son yıllarda Avustralya'daki hava koşullarını daha değişken hale getirdiğini belirten Bradbury, ancak son verilerin geçmiş kayıtlarda birkaç kez görüldüğünü söyledi. Meteorolog Miriam Bradbury, "Bu olayı olağan dışı kılan şey, hem karın miktarı hem de kapsadığı alanın genişliği ve kuzey yaylalarının oldukça büyük bir kısmını kaplaması" dedi.

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