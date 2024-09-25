Avustralya'yı şoke eden olay! Ülkenin sevilen tavuğunu kaçırıp timsahlara yem etti

25 Eylül 2024 13:35 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 14:21

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir adam, “Betty White” adlı ülkenin tanıdığı, sevilen ve saygı duyulan bir tavuğu sadece timsah beslemek için bir vahşi yaşam parkında timsah kafesine attı. Adam, bu eylemi sonrası ciddi bir suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

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Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde 58 yaşındaki Peter Smith, ülkenin tanınan ve sevilen tavuğunu kaçırıp timsahlara yem etti. Raymond Terrace Mahkemesinde Smith'in avukatı Bryan Wrench, davanın “çok sıra dışı bir mesele” olduğunu söyledi ve müvekkilinin Yeni Güney Galler'deki Salt Ash'te bulunan Oakvale Çiftliği ve Fauna Dünyası'nda aç bir timsahı tavukla beslemek istediğini sözlerine ekledi.

Smith'in sabıka kaydının bulunmadığını söyleyen Wrench, müvekkilinin bir dede olduğunu, kırsalda büyüdüğünü ve “sadece bir timsahı beslemek istediğini” dile getirdi.

Sulh Hakimi Kirralee Perry'nin avukat Wrench'e durumu hafife almanın uygun olmadığından emin olduğunu söylediği ve “Bunlar ciddi iddialar” dediği bildirildi.

DAVA 20 KASIM'A ERTELENDİ

Sulh hakimi daha sonra Yeni Güney Galler'de ağırlaştırılmış hayvan zulmünün en fazla 2 yıl hapis ve 25 bin dolar para cezası olduğunu söyledi.

Bu kadar ağır cezalar varken, Perry avukata bunun “dalga geçilecek bir şey olmadığını” yineledi. Avukat Wrench hakime her yıl 750 milyon tavuğun öldürüldüğünü söyleyerek durumu hafife almadığını açıkça belirtti.

Suçunu kabul etmesinin ardından yargıç davayı Smith'in ceza alacağı 20 Kasım tarihine erteledi.

Avustralya merkezli ulusal kanal Nine News tarafından elde edilen mahkeme belgelerine göre polis, Smith'in bir tavuk​ türü olan “silkie bantam chook” üzerinde ağırlaştırılmış hayvan zulmü eylemini gerçekleştirdiğini ileri sürüyor.

"43 YILDIR İLK KEZ BÖYLE BİR ZULÜM GÖRÜYORUZ"

Olay 2 Ocak günü saat 14:57 ile 15:10 arasında Oakvale Çiftliği ve Fauna World'de meydana geldi. Polis, “Betty White” olarak bilinen tavuğun bir kafesten alınıp timsah​ kafesine atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti ve plansız beslenmeye tanık olan aileleri şoke etti.

Oakvale Çiftliği sahibi Kent Sansom, tavuğun öldürülmesinin ardından bir açıklama yaparak, personel ve yönetimin Betty White'ın ölümünden “derin üzüntü” duyduğunu söyledi.

Sansom sözlerini şöyle sürdürdü:

Kanal tarafından elde edilen açıklamada Sansom, “43 yıldır ilk kez bir hayvan barınağında halktan birinin (iddia edildiği gibi) böyle bir zulümde bulunduğunu görüyoruz”

“Betty White parkta elle yetiştirilmişti ve yavrulara taşıyıcı annelik yaparak nesli tükenmekte olan türlerden çalı kırlangıcı ve diğer türlerin yetiştirilmesi programımızda önemli bir rol oynamıştı.”

“Betty White'ın sessiz doğası, hayvan peleti almak isteyen bir müşteriye yaklaşmaktan çekinmeyeceği anlamına geliyor ve bu da onu (sözde) acımasız bir fail için kolay bir hedef haline getiriyor.”