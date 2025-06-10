Avusturya'da bir okulda silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Avusturya'nın Graz şehrinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Avusturya'nın Graz şehrindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda öğrenciler ve öğretmenler de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı, 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Okul özel kuvvetler tarafından tahliye edildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı.

Öte yandan saldırı, 20 Haziran'da üç kişinin ölümüyle sonuçlanan Graz saldırısının onuncu yıldönümünden hemen önce gerçekleşti.