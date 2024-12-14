Avusturya’dan Suriye'ye geri dönüş kampanyası! Memleketine gidene 1000 euro

14 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 12:33

Suriye’de 13 yıldır süren iç savaş sebebiyle milyonlarca Suriye vatandaşı ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıştı. HTŞ öncülüğündeki muhaliflerin yönetimi ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçması sonrasında Avrupa’da birçok ülke Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını durdurmuştu. Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise ülkesine dönecek olan Suriye vatandaşlarına 1000 euro (36 bin 655 TL) yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Suriye’de Esad’ın devrilmesi sonrasında göreve gelen geçici hükümetten yapılan açıklamada savaş sebebiyle ülkeden kaçan Suriye​ vatandaşlarına geri dönüş çağrısı yapılmıştı. İç savaşın sona ermesiyle birlikte Avrupa Birliği​ ülkeleri de Suriye vatandaşlarının yaptığı iltica başvurularını görüşmeyi durdurmuştu. Daha önce ülkedeki Suriye vatandaşlarını sınır dışı edeceği basına yansıyan Avusturya’dan ise yine ilginç bir hamle geldi.





SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X'ten yaptığı açıklamada ülkesine dönecek Suriye vatandaşlarına 1000 euro yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Esad​ rejimi, muhaliflerin başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından 8 Aralık Pazar günü düştü. Uzun süre devlet başkanlığı yapan Beşar Esad ve ailesi ülkeyi terk ederek sığınma hakkı aldıkları Rusya'ya gitti.

İLTİCA BAŞVURULARI ASKIYA ALINMIŞTI

Pazartesi günü on binlerce Suriyeli Esad'ın dramatik düşüşünü kutlamak için Viyana sokaklarına döküldü. Avusturya'nın başkentinde birçok kişi Suriye bayrakları sallayarak "Suriye özgürdür" sloganları attı. Arap Baharı gösterilerinin tetiklediği 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından yaklaşık 14 milyon Suriyeli ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Avusturya'nın komşusu Almanya tahminen 1 milyon, Avusturya ise çoğu 2015 ve 2016 yıllarındaki göçmen krizi sırasında gelen yaklaşık 95.000 kişiyi kabul etti.

Pazartesi günü Alman hükümeti, son gelişmelerin ardından ülkelerindeki belirsiz durum nedeniyle Suriye vatandaşlarının iltica başvurularını askıya aldığını duyurdu.