Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Ayağı kaydı, bulaşık makinesinin içine düştü! Felç olmaktan 'milimetrik' kurtuldu

Batı Avustralya'nın Mandurah şehrinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 10 yaşındaki bir çocuk ölümün eşiğinden döndü. Mutfakta tost hazırladığı sırada ayağının kaymasıyla açık durumdaki bulaşık makinesinin içine düştü. Makinede bulunan biftek bıçağı omurgasına sağlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ayağı kaydı, bulaşık makinesinin içine düştü! Felç olmaktan 'milimetrik' kurtuldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 09:58

Batı Avustralya'nın Mandurah şehrinde 10 yaşındaki Landen Sturman, evde tost hazırladığı sırada ayağının kaymasıyla açık durumda olan bulaşık makinesinin üzerine düştü. Makinedeki biftek bıçağının omurgasına saplanması sonucu yaralanan çocuk hızla Perth Çocuk Hastanesi'ne (PCH) kaldırıldı.

Hastanede beyin ve ortopedi cerrahlarının müdahalesiyle bıçak çocuğun vücudundan çıkarıldı. Bıçağın omuriliğine çok yakın bir noktaya isabet ettiği, çocuğun 'milimetrik' fark sayesinde felç olmaktan kurtulduğu ve kalıcı bir sinir hasarına yol açmadığı belirtildi.

MİLİMETRİK FARK ÖMÜR BOYU FELÇ EDEBİLİRDİ

Doktorlar, bıçağın birkaç milimetre daha derine saplanması halinde çocuğun felç geçirebileceğini ifade etti.

Kısa sürede iyileşerek yeniden okula dönen oğlunun sağlık durumundan büyük mutluluk duyan anne Emma Sturman, kazadan ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Anne Sturman, "Bulaşık makinesini yerleştirmek o kadar günlük bir alışkanlık ki çoğu insan bunun üzerine düşünmez. Ancak en küçük eylemler bile büyük sonuçlara yol açabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Sturman, bıçakların makineye yukarı bakacak şekilde yerleştirilmemesi gerektiğini hatırlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Piton zannetti daha tehlikeli çıktı! Dünyanın en zehirli 2. yılanından şans eseri kurtuldu
Şans eseri kurtuluş: Yol ortadan ikiye ayrıldı! Şiddetli yağışlar felaketi de beraberinde getirdi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.