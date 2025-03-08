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 | Berkay Alptekin

Ayağı kaydı, kafası kayalara sıkıştı! Yükselen su sonu oldu

İngiltere'nin Lowestoft bölgesinde trajik bir olay yaşandı. Kızı ve köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir kadın gelgit yüzünden kaydı. Kayıp düşmesi sonucu deniz kenarındaki kayalara kafası sıkıştı. Gelgitin yükselmesiyle birlikte suya batan kadın hayatını kaybetti.

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Ayağı kaydı, kafası kayalara sıkıştı! Yükselen su sonu oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 16:31

İngiltere'nin Lowestoft bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Saffron Cole-Nottage, 2 Şubat'ta deniz kenarındaki kayalıkların yanında bulunan dar sahil yolunda köpeği ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkmıştı. Gelgitin yükselmesiyle birlikte ayağı kaydı ve başı dev kayaların arasına sıkıştı.

Kadının kızı ve yoldan geçenler duruma hızlıca el atsalar da kadını sıkıştığı yerden çıkaramadı. Olay yerine gelen acil durum ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan kadın hayatını kaybetti.

SIKIŞTIĞI YERDE BİR DE SUYA BATTI

Kıdemli soruşturma memuru Paul Sermons yaşanan olayla ilgili şunları söyledi:

“2 Şubat akşamı Saffron ve kızı Lowestoft sahilindeki deniz savunma kayalıklarının yanındaki dar bir sahil yolunda köpeklerini gezdiriyorlardı. Saffron'un yürürken ayağı kaydı ve patika yola düştü. Başı deniz kenarındaki kayalarının arasına sıkıştı.

Saffron kayalara sıkışmış ve gelgitin yükselmesiyle birlikte kısmen suya batmıştır. Polis, itfaiye, sahil güvenlik ve ambulans hizmetleri olay yerine intikal etmiş ve Saffron'u kayalıklardan kurtarmayı başarmalarına rağmen trajik bir şekilde hayatını kaybetmiştir.”

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

Suffolk Adli Tıp Mahkemesi hayatını kaybeden kadına otopsi yaptı ancak ölüm nedeni duruşma sırasında açıklanmadı. Sorgu Yargıcı Nigel Parsley soruşturmanın tamamını ileri tetkikler için erteledi.

Daha önce Saffron'un, insanlara bölgeden uzak durmalarını söyleyen işaretlere rağmen, kasabanın Esplanade kordonunun altındaki bir patikada yürüdüğü ortaya çıkmıştı. Yerel halk, yosunlarla kaplı olduğu için çok kaygan olan yolu “buz pateni pistine” benzetmişti.

Saffron'un 11 ve yedi yaşlarında iki kızı ve geçen yıl doğan bir oğlu vardı.

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