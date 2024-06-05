Ayağına vuran ayakkabı yüzünden bacağından oldu! Diz üstünden kesildi

05 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:35

Birkaç yıl arayla doğan 3 bebeğini de sokağa terk etti! Herkes bu kadını arıyor

Birkaç yıl arayla doğan 3 bebeğini de sokağa terk etti! Herkes bu kadını arıyor

Henüz 24 yaşındaki Charlie Beardshall-Moore, yeni bir spor ayakkabı aldı. Ayakkabı ayağına vurmasına rağmen, beğendiği için ayakkabıdan vazgeçmedi. Ayakkabı ayağında su toplanmasına neden oldu, o kabarcık birkaç günde kocaman oldu.

ENFEKSİYON YAYILDI, BACAĞI KESİLDİ

Yara, iltihap kaptı ve çok kötü bir hal aldı. Genç kadın, soluğu doktorda aldı. Birçok hastane ve uzmana başvurdu fakat yarası bir türlü iyileşmedi. Hatta daha da kötüleşti. Doktorlar, enfeksiyonun önünü alamadı, gittikçe yara ilerledi, büyüdü.

Doktorlar, tek çarenin bacağın kesilmesi olduğunu söylediler. Charlie, zor kararı verdi ve doktorlara onay verdi. Doktorlar, geçen hafta genç kadının sol bacağını diz üstünden kesmek zorunda kaldı.

GENÇ KADIN HERKESİ UYARDI

Bacağı kesilen genç kadın, küçük bir yaranın bu kadar ilerleyebilmesine şaşkın olduğunu ifade ederek insanları uyardı.

24 yaşındaki Charlie, "İnsanlar, bu tür durumları mutlaka hemen kontrol ettirmeli. Şimdi bacağımı kaybettim. Bu herkesin başına gelebilir." dedi.