Ayak tırnağındaki lekeye aldırış etmedi! Kısa süre sonra hayatı alt üst oldu

İngiltere'de yaşayan 40 yaşındaki Laura Jennings'in ayak tırnağındaki küçük bir lekeyi önemsememesi hayatını alt üst etti. Jennings, küçük leke ile başlayan sürecin varacağı noktayı hiç tahmin etmediğini ifade etti.

İngiltere'nin Leeds kentinde yaşayan ve tek başına çocuk büyüten 40 yaşındaki Laura Jennings adlı kadının hayatı, ayak tırnağındaki küçük bir lekeyle alt üst oldu.

Jennings, fark ettiği ilk anı "Zaman zaman sakarlığım tutar. Ayağımı bir yere çarptığımı düşünüp morluk oluştuğunu sandım. Acı hissetmediğim için üstünü oje ile kapattım ve hayatıma devam ettim" şeklinde tarif etti.

OJEYİ ÇIKARDIĞINDA TIRNAĞI PARÇALANMIŞTI

Ancak işler kısa sürede değişti. Jennings, ojeyi çıkardığında tırnağının bir kısmının parçalandığını gördü. Başta önemsemediği bu olay sonrası tırnağının görünümü daha da kötüleşti.

Pandeminin etkileri hala devam ediyorken doktor randevusunu da ancak telefonla alabildi. Gönderdiği fotoğraflar üzerine doktor tarafından mantar enfeksiyonu teşhisi kondu ve olmayan bir enfeksiyonun tedavisini gördü.

Test sonuçlarında herhangi bir enfeksiyon tespit edilmezken doktoru tedaviye devam etmesini önerdi. Bir yıl içinde yeni bir tırnak çıkabileceği belirtildiği için Laura da endişeye kapılmadı. Ancak aylar geçmesine rağmen durumunda herhangi bir iyileşme görülmedi.

GERÇEK AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Durumu kötüleşen Jennings, doktordan yüz yüze muayene talep etti. Gittiği doktor, nadir görülen bir cilt kanseri türü olan 'Akral Lentiginöz Melanom' hakkında kısa süre önce katıldığı bir konferans sayesinde bilinçliydi. Laura hemen bir dermatoloğa yönlendirildi ve birkaç hafta içinde ameliyata alındı. Ameliyatla tırnağı alındı ve tümör temizlendi.

Patoloji sonuçları kanseri doğrulandı. Laura yaşadığı o anları, "Şoktaydım. Bacaklarım titriyordu. Tek başıma çocuk büyütüyorum. Daha yaşayacak çok şeyim var ama o an anladım, kanser teşhisi aldığınızda hayatınız bir anda değişiyor." ifadeleriyle anlattı.

ÜÇ YIL DÜZENLİ KONTROL EDİLECEK

The Mirror'ın haberine göre, kanserli hücrelerin tamamen temizlenebilmesi için ayak parmağının bir kısmı alındı. Ayrıca kasık bölgesindeki lenf nodları da hastalığın yayılıp yayılmadığını belirlemek için çıkarıldı. Bu bekleme süreci, Laura'yı psikolojik olarak oldukça zorladı.

Neyse ki lenf nodu biyopsisi, kanserin yayılmadığını gösterdi. Laura kanserden tamamen arındırılmış olsa da 3 yıl boyunca düzenli olarak kontrol edilecek. Toplam 5 kontrole tabi tutulduktan sonra tamamen temiz sayılabilecek.

Parmağının kısmen alınmasına rağmen görünümünden memnun olduğunu belirten Laura, her sabah aynaya baktığında, "Artık her gün çok kıymetli. Bu görünür iz, yaşadıklarımın birer hatırlatıcısı. hayatı kutlamak, anın kıymetini bilmek ve küçük şeylerden mutlu olmak... Çünkü bu hayat, bir prova değil." ifadeleriyle hayatta kalmanın değerini yeniden hatırladığını dile getiriyor.