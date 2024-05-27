Ayı eti yiyen ailede son 30 yıldır görülmeyen parazit görüldü

27 May 2024 15:26 - Güncelleme : 27 May 2024 16:44

Kuzey Kanada'da avlandıktan sonra 45 gün buzlukta tutulan ardından bir ailenin akşam yemeği olan ayı, az pişirildiği için parazite neden oldu. Ayının tipik olarak belirli bir yuvarlak kurt larvasının neden olduğu kötü bir parazitik hastalık taşıdığı düşünülüyor.

BU PARAZİT SON 30 YILDA NEREDEYSE HİÇ GÖRÜLMEMİŞTİ

Aile, şiddetli kas ağrıları, yüksek ateş, mide ağrısı, ishal ve göz çevresinde şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar, test sonuçlarının ardından Trichinella'ya karşı antikorların pozitif olduğunu açıkladılar. Trichinella ise son 30 yılda neredeyse hiç görülmeyen bir yuvarlak kurt türüydü.

AİLE HASTALIKTAN KURTULDU

Ailenin ayı etinin koyu renkli bir et olması ve pişip pişmediğini anlamakta zorlandığı belirtildi. Parazit solucanları ve larvalarını öldüren albendazol adı verilen bir tedavi gördüler. Aile, bu sayede hastalıktan kurtuldu.

PARAZİTLERDEN KURTULMANIN YOLU ETİ İYİ PİŞİRMEK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) raporunda "Vahşi av hayvanlarının etini tüketen kişiler, Trichinella parazitlerini öldürmenin tek güvenilir yolunun yeterli pişirme olduğunun farkında olmalıdır" diye belirtildi.