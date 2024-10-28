Ayı saldırısı ihbarının altından cinayet çıktı! Her şeyi profesyonelce kurgulayan katil aranıyor

28 Ekim 2024 09:48 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 10:08

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir ayı saldırısı ihbarının altından cinayet çıktı. Polis, başlattığı soruşturmayla gerçekleri ortaya çıkardı.

ABD'nin Tennessee eyaletinde polise bir ayı saldırısı ihbarı geldi. Bir kişi, Hamilton County'de yürüyüş yaparken bir ayının kendisini uçurumdan kovalaması sonucu ağır yaralandığını söyledi. Olay yerine acil olarak kurtarma ekipleri vardı. Fakat ekipler uçurumun dibinde bir cesetle karşılaştı.

ŞARTLI TAHLİYEDEN KURTULMAYA ÇALIŞAN KATİL

Polisler soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmalarda ihbarı yapan kişinin Nicholas Wayne Hamlett olduğu bilgisine ulaştı. Hamlett, şartlı tahliye edilen bir kişiydi.

Polis, Hamlett'in şartlı tahliyeden kurtulmak için Andrade'yi öldürdüğünü, kimliğini çaldığı şüphesi üzerinde durdu. Yetkililer, Hamlett'in şu anda yürüyüşçünün cinayetinden arandığını söyledi.



Kimliğinin Nicholas Hamlett tarafından çalındığı iddia edilen Brandon Andrade

POLİSLERİ KANDIRDI, ŞEHRİ TERK ETTİ

Hamlett ilk olarak polis tarafından sorgulandığında farklı sahte bir isim kullandı, gerçek adı öğrenilmeden ise şehirden ayrıldı.

Öte yandan henüz yakalanamayan Hamlett, daha önce de Alabama'daki ormanda işlediği suç nedeniyle tutuklanmıştı.