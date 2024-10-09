Ayı saldırısında gözlerini kaybetti! Gördüğü son görüntü tüyler ürpertici

09 Ekim 2024 16:30 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 17:01

Dan Bigly 20 yıl önce boz ayı saldırısından kurtulan az sayıdaki kişiden biri olmuştu. Bigly, onlarca yıl sonra kendisini kör bırakan saldırının ayrıntılarını paylaştı.

Dan Bigly, Alaska​'da yürüyüş yaparken trajik bir şekilde kör kalmasına neden olan vahşi ayı saldırısından kurtulmasının tüyler ürpertici ayrıntılarını özel bir röportajda paylaştı.

Bigly'nin Alaska'da balık avından dönerken bir boz ayının korkunç gazabına uğramasının ve neredeyse hayatını kaybedecek noktaya gelmesinin üzerinden 20 yıl geçti.

Yüzünden ısıran ayının kaba kuvveti Bigly'nin kör kalmasına neden oldu. Bu travmatik deneyimi samimi bir röportajda anlatan Bigly, ayının gördüğü son şey olduğunu ve bu olaydan sonra görme yetisini kaybettiğini tüyler ürpertici bir şekilde ifade etti. Ayıyı hala rüyalarında gördüğünü söyledi.

Bigly, "Biliyorsunuz, o zamanlar bunun gözlerimle göreceğim son şeylerden biri olacağını, tekrar tekrar ve rüyalarımda ve bilirsiniz, gün boyunca, aylar, haftalar hatta yıllar boyunca her gün göreceğim bir şeyin zihnime kazınacağını fark etmemiştim.” ifadelerini kullandı.

"AYININ ÖTESİNE GEÇMEK"

ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Anchorage'da ikamet eden Bigly, yaşadığı çetin olayla boğuşmanın hala zor olduğunu dile getiriyor. Anılarını kaleme alarak ve hikayesini paylaşarak bu travmatik olayları yeniden hatırlamanın eski yaralarını nasıl hafiflettiğini anlattı:

"Ama dürüst olmak gerekirse, kitabı yeniden yazmanın ve hikayeyi bu kadar geniş bir şekilde paylaşmanın daha kolay hale geldiği şeylerden biri. Bence daha büyük cevap şu ki, hayatım büyüdükçe engelim de küçülüyor ve gerçekten, hayatım ne kadar büyürse, yaşadığım travma da o kadar küçülüyor ve çok tatmin edici ve harika bir hayat yaşamaya devam ettim. İşte tüm hikaye bununla ilgili: Ayının ötesine geçmek.”

Bu çileli süreç boyunca hayatta kalmasını sağlayan sırrı paylaşan Bigly:

"Yaşam mücadelesi vereceğimi hemen anladım. Hayatta kalabilir miyim bilmiyorum ama hayatta kalırsam nasıl bir durumda olacağım, ne tür zorluklarla karşılaşacağım ya da ne tür acılara katlanacağım konusunda hiçbir fikrim yok..."

"O anda fark ettim ki, olabilecek en kötü sonuç, gelecekte bir gün geriye dönüp baktığımda yaşamayı seçtiğim için pişmanlık duyma ihtimalim. Kendimle bir anlaşma yaptım ve geriye dönüp bu kararı sorgulamaya asla izin vermeyeceğimi söyledim. O noktadan sonra hayatım her seferinde küçük bir adım ilerlemekten ibaret olacaktı.” ifadelerine yer verdi.