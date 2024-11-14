Ayı saldırısının altından kostümlü dolandırıcı çıktı! Sigortadan para almak için yapmadıkları kalmadı

14 Kasım 2024 16:24 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 16:52

ABD'nin California eyaletindeki bir sigorta dolandırıcılığı ağızları açık bıraktı. Ayı kostümü giyerek arabalara saldıran 4 kişi yakayı ele verdi. Ayı kostümlü saldırı ise kameralara yansıdı.

ABD​'nin California​ eyaletinde 8 Ocak'ta 4 kişi, lüks araçlarına bir ayı saldırısı​ olduğunu bu yüzden hasarın sigorta tarafından karşılanmasını talep etti. Fakat sigorta araştırmacıları, hasarın aslında ayı kostümü giyen bir kişi tarafından yapıldığını ortaya çıkardı. Lüks araç sahibi, ayı saldırısını kanıtlamak için sigorta şirketine bir video gönderdi. Video detaylı incelendiğinde saldırganın bir insan olduğu anlaşıldı.

YAKLAŞIK 142 BİN DOLAR ALDILAR

Eyalet Sigorta Dairesi, "Şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen dolandırıcılık nedeniyle sigorta şirketleri 141.839 dolar (yaklaşık 5 milyon TL) dolandırıldı" açıklamasında bulundu. 4 şüpheli, sigortadan haksız kazanç elde etme suçuyla gözaltına alındı.

Sigorta departmanı, ''Ayı Pençesi Harekatı'' adını verdikleri operasyona dair görüntüleri de yayımladı. Görüntülerde Rolls-Royce'un yolcu tarafındaki pencereden girdiğini ancak arka koltuğa geçtiğinde hayvanın "kürkünün" çok parlak ve pürüzsüz göründüğünü ortaya çıktı.

AYI KOSTÜMÜ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmacılar tarafından yayımlanan fotoğraflarda, Rolls-Royce'un iç kısmında koltuk ve kapılarda hasara yol açan, çok düz ve paralel izler olduğu ortaya çıktı. Araç sahibi ise bunların ayı pençelerinden kaynaklandığını iddia etti.

Kıyafetin fotoğrafında, üzerinde ayı kürkü benzeri kürk, ayaklar ve eller için takılabilir pençeler ve koltukları çizmek için kullanılabilecek pençe benzeri bıçaklar bulunan bir tulum olduğu görüldü.