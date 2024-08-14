Ayıya kürekli müdahale! Cesur genç hem arkadaşlarını kurtardı hem yiyecekleri
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan bir plaja inen ayı ile gencin mücadelesi kameraya yansıdı. Cesur genç, aç ayıya hem yiyeceklerini kaptırmadı hem de onu bir kürekle ortamdan uzaklaştırmayı başardı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki South Lake Tahoe plajında ilginç anlar yaşandı. Arkadaşlarıyla beraber keyifli bir gün geçirmek için plaja giden 18 yaşındaki Derek Sears, ayıyla mücadeleyi kayda aldı.
AÇ AYI GÖZÜNÜ BİLE KIRPMADI
Aç bir boz ayı, insan kalabalığına aldırış etmeden yiyeceklere doğru geldi. İçecek ve kurabiyelerle dolu soğutucuya yönelen ayı bir süre onları karıştırdı. Hayvanı korkutup uzaklaştırmak isteyen Derek, ona doğru bir plastik sandalye fırlattı fakat aç ayı gözünü bile kırpmadan yiyecekleri karıştırmaya devam etti.
AYIYI KÜREKLE UZAKLAŞTIRDI
O esnada ismi açıklanmayan bir adam elindeki küreği kuma ve masaya vurmaya başladı. Fakat ayı, buna da aldırış etmedi. Ayı ile hem korkunç hem de komik bir çatışmaya giren genç, ayının kendisine doğru gelmesiyle kürekle burnuna vurdu. Sersemleyen ayı, yakındaki ormanlık alana kaçtı.
Derek, "Adamın kürekle ayının kafasına vurması beni çok şaşırttı. Kuzey Kaliforniya'da ayılarla karşılaşmak normal bir şey. Dün gece iki ayının bir çöpü karıştırdığını gördüm.'' dedi.