Aynı şirket aynı panik! Türkiye'ye de acil iniş yapan Hindistan uçağında yeniden bomba alarmı

15 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:19

Hindistan'ın Delhi şehrinden kalkan ve ABD'nin Chicago eyaletine giden Hindistan Havayolları'na ait bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle zorunlu iniş yaptı. Bu olay geçtiğimiz ay yine aynı havayolu şirketinin başka bir bomba tehdidi üzerine Erzurum'a inmesini akıllara getirdi.

Hindistan'ın Delhi​ şehrinden kalkarak ABD'nin Chicago​ eyaletine giden Hindistan Havayolları'na ait bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Kanada'nın Iqaluit Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Uçaktaki yolcuların, bir bomba imha biriminin uçağa girmesiyle tahliye edildiği ifade edildi. Olayın, uçağın seferi sırasında sosyal medyada yapılan bir bomba tehdidinin ardından yaşandığı ileri sürüldü. ŞİRKET OLAYI DOĞRULADI Hindistan Havayolları yaptığı açıklamada uçuşun "sosyal medyada yayımlanan bir güvenlik tehdidine konu olduğunu” doğruladı. Hindistan Havayolları'nın sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamasında, "15 Ekim 2024 tarihinde Delhi'den Chicago'ya sefer yapan AI127 sefer sayılı uçuş, internette yayımlanan bir güvenlik tehdidine konu olmuş ve önlem olarak Kanada'daki Iqaluit Havalimanı'na inmiştir. Uçak ve yolcular, belirlenen güvenlik protokolü uyarınca yeniden taramadan geçiriliyor. Hindistan Havayolları, yolcuların seyahatlerine devam edebilecekleri zamana kadar onlara yardımcı olmak üzere havalimanındaki acenteleri harekete geçirmiştir.” ifadelerine yer verildi. TÜRKİYE'YE DE BOMBA TEHDİDİYLE İNİŞ YAPMIŞTI Hindistan Havayollarına ait başka bir uçak, geçtiğimiz ay Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Uçağın zorunlu inişi sonrası yapılan arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edilmişti. İlgili Haberler Uçak kalkıştan hemen önce alev aldı! 184 yolcu için büyük panik anları Havacılık gizemi 56 yılın ardından çözülüyor! Kayıp uçak için yeni gelişme