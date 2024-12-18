'Ayrıcalıklı' Kuzey Koreliler de hiçbir işe yaramadı: Yüzlerce asker öldü

18 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:12

ABD, Kuzey Kore'nin Rusya ile Ukrayna savaşında Rusya cephesinde savaşması için gönderdiği askerlerden yüzlercesinin çatışmalarda öldüğünü bildirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin genellikle piyade pozisyonlarında Rus güçleriyle birlikte Ukrayna'ya karşı savaştığını doğruladı.

ABD'li bir üst düzey güvenlik kaynağı geçtiğimiz Salı günü, Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak savaşta Rus güçleriyle birlikte aynı cephede savaşan yüzlerce Kuzey Koreli askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yaklaşık 300 Kuzey Koreli askerin cephede öldüğünü belirtmişti.

Üst düzey yetkili, kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair net bir bilgi paylaşmazken, Kuzey Koreli askerlerin cephe tecrübesi olmadığını ve bu durumun kayıpların artmasına katkıda bulunduğunu dile getirdi.

ABD, Kuzey Kore'nin 10 bin ila 12 bin arası askerini Rusya tarafında cephede savaşması için Kursk bölgesine gönderdiğini belirtmişti.

O zamandan beri Kuzey Koreli askerlerin bölgede savaştığına yönelik deliller azdı. Ukraynalı kaynaklar Kuzey Korelilere ait olduğu ileri sürülen cenazeleri sosyal medya aracılığıyla paylaşmıştı.

Yakın zamanda ise Kuzey Koreli olduğu ileri sürülen Asya asıllı askerler, Ukrayna İHA'larının kamerasına yansımıştı.

Beyaz Saray ve Pentagon, Pazartesi günü yaptıkları açıklamalarda Kuzey Kore askerlerinin büyük ölçüde piyade pozisyonlarında ve genellikle Rus birlikleriyle, bazı durumlarda ise bağımsız olarak Kursk çevresinde savaştıklarını doğruladı.

RUS ASKERLER İSYAN ETTİ

Sosyal medyada ise, Rus komutanların Kuzey Koreli askerlere kendi askerlerine tanımadıkları ayrıcalıkları tanıdıkları belirtildi.

Kursk taarruzunda yaralanan Kuzey Koreli askerlerin kendi kışlaları ve askeri hastanede özel katları olduğunu söyleyen Rus askerleri, Kuzey Korelilerin yemeklerinin bile daha iyi olduğunu ileri sürdü.

Rus ordusu, bu iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak Kuzey Korelilerin Rusya'ya vardığından beri benzer sorunlar Rus askerleri tarafından dile getirilmişti.