Az kalsın 20'lik dişi yüzünden ölüyordu! Konuşma yetisini kaybetti, günlerce komada kaldı

06 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 16:50

Avustralya'da grip benzeri şikayetlerle hastaneye başvuran 23 yaşındaki Caitlin Alsop'u az kalsın 20'lik dişi öldürüyordu. Hastanede grip olduğu söylenen Alsop, komalık oldu, yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorlar gerçeği çok sonra fark edebildi.

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Avustralya'da yaşayan Caitlin Alsop, yüzünde bir kızarıklıkla aylarca yaşadı. Bir süre sonra ateş, boğaz ağrısı, kulak ağrısı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunda grip olduğu söylendi. Birkaç gün sonra Alsop, nefes darlığı çekmeye başladı ve artık konuşmakta da güçlük çekiyordu. Bahar alerjisi nedeniyle bu hale geldiğini düşünen genç kız, ilacını yutmakta da zorluk yaşayınca yeniden hastaneye gitti.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ, DİLİ KARARDI...

Doktorlar, Alsop'un gıdaya bağlı alerjik bir reaksiyon gösterdiğini düşündü ve adrenalin verdi. Fakat Alsop bilincini kaybetmeye başladı. Vücudunda ise mavi ve kırmızı renkli döküntüler oldu. Dili de kararmaya başlayan Alsop, bir başka hastaneye nakledildi.

20'LİK DİŞİ ŞAH DAMARINA BASKI YAPIYORDU

Bu kez de yumuşak doku ve bağ doku enfeksiyonu sorunu yaşadığı düşünülen Alsop, yoğun bakıma kaldırıldı. Tomografi çekildiğinde Alsop'un gömülü 20'lik dişinin enfeksiyon kaptığı anlaşıldı. Şah damarına baskı nedeniyle ameliyata alınması gereken Alsop 9 gün boyunca yoğun bakımda komada kaldı.

Ameliyatın ardından Alsop'un dişindeki enfeksiyon kana karıştı. Tedavi edilen Alsop, ''Hiçbir ağrım ya da semptomum yoktu ama neredeyse ölüyordum'' dedi.

''KENDİMİ ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORDUM''

Bir enfeksiyonun bu kadar ciddi sorunlara neden olabileceğini bilmediğini dile getiren Alsop, ''Yoğun bakımda yatarken vücudum resmen içimden dışıma doğru alev almıştı. Uyandığımda kendimi çocuk gibi hissediyordum, çünkü kafam çok karışıktı” ifadelerini kullandı.

Hastalığı nedeniyle yemek yiyemediğini, konuşamadığını anlatan Alsop, ''Hayatta olduğum, görebildiğim, duyabildiğim, nefes alabildiğim için o kadar minnettarım ki bu duyguyu tarif edemem'' dedi.

Alsop, şimdilerde sosyal medyada başlattığı kampanyayla Sepsis hastalığını herkese anlatarak, ölümlerin önüne geçmek için çabalıyor.

Öte yandan Avustralya'da her yıl 8 bin 700 kişi Sepsis hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor.