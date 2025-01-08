AZAL’dan yeni karar: Uçuşlar süresiz olarak durduruldu!

08 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 21:41

Azerbaycan Hava Yolları, Kazan şehrine olan tüm uçuşları süresiz olarak durdurdu. AZAL tarafından yapılan açıklamada, uçuşların uçuş güvenliği dolayısıyla durdurulduğu paylaşıldı. İşte detaylar…

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Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) Bakü-Kazan güzergahındaki tüm uçuşları, uçuş güvenliği dolayısıyla süresiz olarak durdurdu. AZAL'ın uçuşları durdurduğu Rus kenti sayısı 11'e yükseldi. AZAL tarafından yapılan açıklamada, uçuşların uçuş güvenliği dolayısıyla durdurulduğu ifade edildi.

11 KENTE YÜKSELDİ

Açıklamada, söz konusu havalimanına bileti olan yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu belirtildi. AZAL, daha önce Rusya’nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volqoqrad, Ufa, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Grozni ve Mahaçkale şehirlerine uçuşlarını durdurma kararı almıştı. Azerbaycan, Kazan​ ile birlikte Rusya’daki 11 kente uçuşları durdurmuş oldu.

KAZAKİSTAN'DA DÜŞMÜŞTÜ

Azerbaycan'ın başkenti Bakü​'den Rusya​'ya bağlı Çeçenistan'daki Grozni kentine gitmek üzere 25 Aralık'ta havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu. Kazakistan'a yönlendirilen yolcu uçağı, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü.

Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.