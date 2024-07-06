Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den A Milli Takımımıza destek
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:50
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den A Milli Futbol Takımımıza Hollanda maçı öncesi destek geldi. Aliyev, gol sevincini bozkurt işaretiyle yapan Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen cezayı kınayarak "Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum" mesajını paylaştı.
A Milli Futbol Takımımız bugün 22.00'de EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımımıza tebrik ve destek mesajı yayımladı.
"MERİH'E VERİLECEN CEZA HAKSIZDIR VE ŞİDDETLE KINIYORUM"
Aliyev paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek 1/4'lük aşamaya geçerek Avrupa'nın en güçlü 8 milli takımı arasında yer alan Türk milli takımını tebrik ediyorum.
Özellikle 1/8 final etabında 2 gol atarak oyunun en iyi oyuncusu seçilen Merih Demiral'i tebrik ediyorum. Merih'e verilen ceza haksızdır ve şiddetle kınıyorum. Türk milli takımına Hollanda'ya karşı oynayacağı maçta galibiyet diliyorum. Yaşasın Türk dünyası!"
Kaynak: tgrthaber.com