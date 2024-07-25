Azerbaycan, Ermenistan İHA'sını uzaklaştırdı
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Temmuz 2024 16:40 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:41
Ermenistan ordusu bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Azerbaycan ordusu tarafından yapılan açıklamada Ermenistan İHA'sının uzaklaştırıldığı bildirildi. Yetkililer İHA ile keşif uçuşunun yapıldığını belirtti.
Ermenistan, Azerbaycan ordusu ile gerilimi tekrar yükseltti. Ermenistan’a ait İnsansız Hava Aracı (İHA) Azerbaycan ordusu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.
KEŞİF UÇUŞU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 10.55 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) Azerbaycan ordusuna ait Tovuz ilinin Ağdam yerleşkesindeki mevzileri üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirmeye çalıştığı bildirildi.
Yetkililer, İHA’nın Azerbaycan askerleri tarafından yapılan teknik müdahaleler sonucu bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı