Azerbaycan ile Barış Anlaşması Ermenistan'ı karıştırdı: Halk sokağa döküldü
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının yakında tamamlanacağını söyledi. Paşinyan'ın açıklaması, protestolara neden oldu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu fakat Bakü'nün anayasayı değiştirme taleplerini kabul etmeyeceğini söyledi. Köylerin Azerbaycan'a geri verilmesini istemeyen protestocular, sokaklara döküldü. Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.
Parlamento çevresinde toplanan protestoculara, polis ses bombası attı. Ardından parlamento binasına doğru ilerleyen protestocular dağıldı.
Rus haber ajansı, 17 polisin yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise 79 sivilin yaralandığını ve 98 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
RUS BARIŞ GÜCÜ TAMAMEN ÇEKİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile 27 Eylül 2020'de başlayarak 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçici olarak Karabağ'a konuşlandırılan Rus barış gücünün bölgeden çekilmesi sürecinin tamamlandığı duyuruldu.
Rus askerlerinin bölgeyi terk etmesinin ardından üstlerde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.