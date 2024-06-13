Azerbaycan ile Barış Anlaşması Ermenistan'ı karıştırdı: Halk sokağa döküldü

13 Haziran 2024 10:45 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 11:02

Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

Dünya liderleri bir arada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel davetli olduğu G7 Zirvesi başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının tamamlanmak üzere olduğunu fakat Bakü'nün anayasayı değiştirme taleplerini kabul etmeyeceğini söyledi. Köylerin Azerbaycan'a geri verilmesini istemeyen protestocular, sokaklara döküldü. Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular ile polis arasında çatışma çıktı.

Parlamento çevresinde toplanan protestoculara, polis ses bombası attı. Ardından parlamento binasına doğru ilerleyen protestocular dağıldı.

Rus haber ajansı, 17 polisin yaralandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı ise 79 sivilin yaralandığını ve 98 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

RUS BARIŞ GÜCÜ TAMAMEN ÇEKİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ile 27 Eylül 2020'de başlayarak 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı'nın ardından geçici olarak Karabağ'a konuşlandırılan Rus barış gücünün bölgeden çekilmesi sürecinin tamamlandığı duyuruldu.

Rus askerlerinin bölgeyi terk etmesinin ardından üstlerde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.