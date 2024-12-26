Azerbaycan uçağında düşmeden hemen önce çekilen video ortaya çıktı! Yolcular kurtarılmak için dua ediyor

26 Aralık 2024 07:30 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 07:47

Ölümcül uçaktaki bir yolcunun çektiği görüntülerde, düşmüş oksijen maskeleri dikkat çekerken, dehşete düşmüş insanların dua ettiği görülüyor.

Azerbaycan Hava Yolları uçağının düşmesinden hemen önce yolcuların yaşadığı dehşet anları yolculardan biri tarafından kaydedildi. Ölümcül uçakta bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, uçak düşmeden hemen önce, oksijen maskeleri düşmüş ve kabinde hasar oluşmuş, korku içinde dua eden insanlar görülüyor.

KUŞ SÜRÜSÜ VE ŞİŞE PATLADI İDDİASI

RIA Novosti'ni haberine göre Rus sivil havacılık otoritesi Rosaviatsia'ya atıfta bulunarak, ilk bilgilerin pilotun bir kuş sürüsüyle çarpışmanın ardından uçuşu Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirmeyi seçtiğinin belirtildiğini bildirdi. Doğrulanmayan diğer haberlerde uçağın içinde bir şişenin patladığı belirtildi.

DİK OLARAK ÇAKILDI

İnternette dolaşan cep telefonu görüntüleri, uçağın yere çarpmadan önce dik bir iniş yaptığını gösteriyor. Diğer çekimlerde uçağın yerde olduğu, bir kısmının yandığı ve ön kısmının tamamen tahrip olduğu görülüyor. Sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda hayatta kalanların diğer yolcuları uçağın enkazından çıkardıkları görülüyor.

Kaza sırasında Rusya'da bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, olayı öğrendikten sonra Azerbaycan'a dönerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.