Azerbaycan ve Ermenistan barışa doğru ilerliyor! Görüşmeler Kazakistan'da sürecek

06 May 2024 11:14 - Güncelleme : 06 May 2024 11:19

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında devam eden barış anlaşması görüşmeleri kapsamında 10 Mayıs'ta Kazakistan'ın Almatı şehrinde bir araya gelecek.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce varılan mutabakata uygun olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında 10 Mayıs 2024'te Almatı'da görüşmeler yapılacak."

KAZAK LİDER DUYURMUŞTU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 1 Mayıs'ta Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin dışişleri bakanlarının müzakerelerinin Kazakistan'da yapılması konusunda tarafların sağladığı uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurmuştu.

Tokayev, Erivan'a 15 Nisan'daki resmi ziyareti sırasında Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması yapılmasını desteklediklerini ve Kazakistan’ın bu konunda iyi niyet misyonunu üstlenmeye hazır olduğunu bildirmişti.