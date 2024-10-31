Azerbaycan ve Ermenistan harita üzerinde anlaştı: Barış çok yakında

31 Ekim 2024 16:56 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 17:12

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın yakın zamanda barış anlaşmasına varacağını söyledi. Konuşmasında Türkiye'ye de parantez açan Mirzoyan, "ilişkileri önkoşulsuz olarak çözmenin mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, parlamentoda yaptığı konuşmada Azerbaycan-Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına değindi. Ermenistan ve Azerbaycan’ın yakın zamanda barış anlaşmasına varacağını söyleyen Mirzoyan, "İhtiyatlı bir iyimserlikle, yakın gelecekte kalan bir ya da iki nokta üzerinde anlaşabileceğimize ve tam mutabakata varılmış bir barış antlaşmasına sahip olabileceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Mirzoyan, Bakü ve Erivan yönetimlerinin yakın zamanda, karşılıklı olarak sınır belirleme komisyonlarının çalışmalarına ilişkin yönetmeliklerin onaylandığını bildireceklerini ve böylece sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE'NİN BU SÜREÇLE BAĞLANTISI OLDUĞU BİR SIR DEĞİL"

Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda da aktif olarak görüştüklerini sözlerine ekleyen Mirzoyan, "Türkiye'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu süreçle bağlantısı olduğu bir sır değil. İlişkileri önkoşulsuz olarak çözmenin mümkün olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.