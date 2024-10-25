Azerbaycan ve Ermenistan sınırları yeniden çiziliyor! Ortak yönetmelik onaylandı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

25 Ekim 2024 14:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:53

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, iki ülkenin de sınırlarının resmi bir şekilde belirlenmesiyle görevli komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği onayladı.