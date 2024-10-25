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Azerbaycan ve Ermenistan sınırları yeniden çiziliyor! Ortak yönetmelik onaylandı

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Ekim 2024 14:45 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:53
Azerbaycan ve Ermenistan sınırları yeniden çiziliyor! Ortak yönetmelik onaylandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, iki ülkenin de sınırlarının resmi bir şekilde belirlenmesiyle görevli komisyonların çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği onayladı.

Azerbaycan​ Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev​'in, "Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan​ Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyonların Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"in onaylanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Haçaturyan'ın söz konusu yönetmeliğe dair Ulusal Meclis'te 23 Ekim'de kabul edilen kanunu imzaladığı belirtildi.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırları yeniden çiziliyor! Ortak yönetmelik onaylandı - 1. Resim

ORTAK KOMİSYON KURULMUŞTU

İki ülkenin sınır hattının belirlenmesi için Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında ortak komisyon kurulmuştu.

Belirli aralıklarla bir araya gelen komisyon, 30 Ağustos'ta çalışma esaslarını düzenleyen ortak yönetmeliği kabul etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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