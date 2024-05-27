Azerbaycan ve Fransa arasında Yeni Kaledonya gerilimi: Tehditler başladı

27 May 2024 11:57 - Güncelleme : 27 May 2024 12:25

Fransa'nın özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da çıkan isyanlarda Azerbaycan'ın suçlanması iki ülke arasındaki gerilimi artırdı. İsyanlar sırasında ortaya çıkan Azerbaycan bayraklarının ardından Fransız yetkililerin, bazı bağımsızlık yanlısı liderlerin Azerbaycan ile anlaşma yaptığını ileri sürmesi ortalığı daha da karıştırdı.

''DİKTATÖR ÜLKE AZERBAYCAN''

Olaylar üzerine Fransız medyasının Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası başlattığını iddia eden Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, 'diktatör ülke' sözleri için özür beklediklerini hatırlattı ve şunları söyledi:

''Fransa tarafı bu tür sorumsuz ve kabul edilemez açıklamalar nedeniyle özür dilemediği gibi Le Point ve benzeri yerel medyasında Azerbaycan'a yönelik karalama ve iftira kampanyasını da genişletmiştir. Bu ülkenin ‘demokrasi’ adı altında Azerbaycan'a karşı yürüttüğü kampanya, Fransa'nın dış politikasındaki başarısızlığı örtbas etme girişimidir.''

''PROVOKASYONLAR CEVAPSIZ KALMAYACAK''

Dünyaya “demokrasi dersi” vermeye çalışan Fransa'nın uluslararası hukuk ihlallerinin, yeni sömürgeci politikasının bilindiğini, ırkçılığı, ayrımcılığı ve İslamofobiyi desteklediğini, insan haklarını kısıtladığını vurgulayan Hacızade, “Dolayısıyla Azerbaycan'a diktatörlük demeden önce Fransa'nın bu faaliyetlerinden ders alması faydalı olacaktır. Fransa’nın ülkemize yönelik yürüttüğü karalama kampanyasının, uygunsuz açıklamalarının ve provokasyonlarının cevapsız kalmayacağından emin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YENİ KALEDONYA'DAKİ İSYANDA AZERBAYCAN BAYRAKLARI

Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'da şiddet olaylarıyla başlayan isyanlarda bazı kişilerin Azerbaycan bayrağı taşıdığı görüldü. İçişleri Bakanı Darmanin, şiddet olaylarının yaşandığı Ada'ya yabancı müdahalesine ilişkin bir soruya, Azerbaycan'ı işaret ederek cevap vermesiyle bayrakların sırrı çözüldü.

Bazı bağımsızlık yanlısı liderlerin Azerbaycan ile anlaşma yaptığını ileri süren Darmanin, bunun "bir uydurma değil, gerçek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

AZERBAYCAN'DAN FRANSA'YA TEPKİ

Fransız bakanın açıklamalarının ardından Azerbaycan tepki geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanı Darmanin'in bir televizyon kanalına verdiği röportajda Azerbaycan aleyhine iddialarda bulunduğunu belirtti.

AZERBAYCAN: MESNETSİZ İDDİALARI REDDEDİYORUZ

Darmanin'in Fransa'nın Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'daki bağımsızlık taraftarlarının liderleriyle Azerbaycan arasında ilişki bulunduğunu iddia ettiğini hatırlatan Hacızade, "Fransız Bakan'ın mesnetsiz iddialarını tamamen reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hacızade, "Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve 'Ermenilerin toplu katliamı' gibi kabul edilemez suçlamalarla Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının durdurulmasını talep ediyoruz" çağrısı yaptı.

YENİ KALEDONYA'DA NELER OLDU?

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerdeki etkilerini azaltacağı için Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Ada'da son 2 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti.

Olaylarda 130 kişi gözaltına alınmış ve 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.